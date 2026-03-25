Payroll Specialist med systemintresse till Synsam
2026-03-25
Har du eftergymnasial utbildning inom lön och ett stort intresse för system och digital utveckling? Vill du arbeta i ett bolag med stark tillväxt där du får möjlighet att utvecklas och ta mer ansvar över tid? Då kan det här vara rollen för dig!
Om rollen Synsam är Europas snabbast växande optikbolag och befinner sig på en spännande tillväxtresa. Nu utökar vi teamet och söker en engagerad och utvecklingsinriktad Payroll Specialist som vill vara med och stärka och vidareutveckla vår lönefunktion i en verksamhet där innovation, kvalitet och kundfokus står i centrum. Som Payroll Specialist hos oss arbetar du brett inom löneprocessen och är med och säkerställer en korrekt och kvalitetssäkrad lönehantering för våra cirka 2 800 medarbetare i Sverige. Du blir en del av ett kompetent team där samarbete och utveckling är centralt. Rollen passar dig som är trygg i grunderna inom lön, men som också är nyfiken på hur system och digitala lösningar kan effektivisera och förbättra våra arbetssätt. Du får möjlighet att ta ett större ansvar inom systemstöd och förbättringsarbete i takt med att du växer i rollen.
I rollen ingår att:
Arbeta självständigt med hela löneprocessen
Hantera reseräkningar, rapportering och avstämningar
Säkerställa att lagar, kollektivavtal och interna rutiner följs
Vara en aktiv användare av vårt lönesystem (Agda PS)
Bidra till att utveckla och effektivisera löneprocesser
Delta i systemrelaterade förbättringsinitiativ och projekt
Stötta chefer och HR i lönerelaterade frågor
Din profil Vi söker dig som har erfarenhet av lönearbete och känner dig trygg i det operativa arbetet, samtidigt som du har en vilja att fortsätta utvecklas inom området. Oavsett om du är i början av din karriär eller har några års erfarenhet, ser vi att du har en stabil grund och ett intresse för att ta nästa steg.
Du är strukturerad, noggrann och lösningsorienterad. Du har ett genuint intresse för system och ser möjligheter i digitalisering och automatisering. Kanske har du redan varit delaktig i förbättringsarbete eller systemrelaterade frågor - eller så vill du ta det steget nu.
Vi ser gärna att du har:
Eftergymnasial utbildning inom lön, exempelvis YH-utbildning till Lönespecialist eller motsvarande
Erfarenhet av löneadministration, gärna i en större organisation
God systemvana och intresse för digitala verktyg
Erfarenhet av Agda PS (meriterande)
God förståelse för lagar och kollektivavtal inom löneområdet
En serviceinriktad och kommunikativ förmåga
Hos oss värdesätter vi både kompetens och driv - vi söker dig som vill vara med och utveckla både arbetssätt och dig själv.
Övrigt Rekryteringsprocessen sker under våren och planerad start efter sommaren. Placering är vårt huvudkontor på Sankt Eriksgatan i Stockholm. Du rapporterar till Cornelia Lind, Payroll Manager. Vi värdesätter det personliga mötet och samarbetet på plats och har en Office First-policy, men erbjuder samtidigt flexibilitet för hemarbete när det passar verksamheten. Work-life balance är viktigt för oss - vi tror att du presterar som bäst när du också har tid för livet utanför jobbet. Hos oss får du en hållbar arbetsmiljö där engagemang, trivsel och utveckling går hand i hand.
Ansökan Ansökan sker elektroniskt genom länken nedan. I vår rekryteringsprocess ingår tester, intervjuer samt referenstagning och bakgrundskontroll för slutkandidat. Rekryteringen sker löpande och tjänsten kan tillsättas innan sista ansökningsdag - så vänta inte! Vi på Synsam söker engagerade och talangfulla personer i alla åldrar! Hos oss värdesätts mångfald och vi tror att olika perspektiv och erfarenheter berikar vårt arbete och bidrar till vår gemensamma framgång. Vi ser fram emot att välkomna dig till vårt team! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-25
Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Synsam Group Sweden AB
https://jobb.synsam.se
Sankt Eriksgatan 60 (visa karta
)
112 34 STOCKHOLM
