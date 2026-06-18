Senior BI-specialist inom Qlik Sense/NPrinting
Avaron AB / Datajobb / Stockholm Visa alla datajobb i Stockholm
2026-06-18
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eller i hela Sverige Publiceringsdatum2026-06-18Om företaget
Hos Avaron får du tryggheten i en fast anställning kombinerat med variationen av att arbeta ute hos olika kunder. Vi tillsätter specialister inom allt från teknik, IT och industri till projektledning och affärsstöd – och oavsett uppdrag har du en konsultchef som finns där för dig och din utveckling.
Om rollen
Du kliver in i en verksamhet inom hälso- och sjukvård där ekonomi- och HR-data behöver bli mer tillgänglig, standardiserad och användbar i vardagen. Med Qlik Sense och NPrinting får du vara med och vidareutveckla lösningar som ger chefer, controllers och HR-partners bättre beslutsstöd, förenklar processer och ökar automatiseringen i rapporteringen.
Du blir en viktig del av ett utvecklingsteam där du kombinerar tekniskt djup med förståelse för verksamhetens behov. Här arbetar du nära både BI-utvecklare och verksamhetsrepresentanter, med ansvar för allt från ETL-flöden och datamodeller till kvalitetssäkring, dokumentation och kunskapsöverföring. Det här är en roll för dig som vill använda din Qlik-kompetens där tillförlitlig uppföljning får tydlig effekt i verksamheten.
ArbetsuppgifterDu deltar i agil planering av utvecklingsinsatser inom ekonomi- och HR-domänen.
Du driver utvecklingsarbete som senior Qlik Sense-utvecklare, både självständigt och tillsammans med andra kompetenser, med fokus på leveranser som är redo för release.
Du designar, utvecklar och optimerar ETL- och dataflöden i Qlik Sense on-prem samt arbetar i tillhörande NPrinting-miljö.
Du utvecklar applikationer för ekonomi och HR som ger chefer bättre överblick över verksamhetens data.
Du skapar automatiserade rapporter i NPrinting baserat på utvecklade applikationer.
Du genomför kodgranskning, testning och kvalitetssäkring för att säkerställa robusta och spårbara lösningar.
Du utvecklar och förvaltar datamodeller och rapportunderlag i nära samverkan med verksamhetsrepresentanter och BI-utvecklare.
Du hanterar behörigheter via AD-grupper och säkerställer att rätt användare ser rätt ekonomi- och HR-data.
Du arbetar aktivt med datakvalitet, informationssäkerhet och GDPR, särskilt vid hantering av HR-data och personuppgifter.
Du dokumenterar lösningar, flöden och tekniska förändringar enligt gällande riktlinjer samt delar kunskap med intern förvaltning och superusers.
KravMinst nio (9) års dokumenterad erfarenhet av arbete som BI-specialist.
Minst fem (5) års dokumenterad erfarenhet som BI-specialist inom Qlik Sense som innefattar Qlik Sense och NPrinting.
Dokumenterad erfarenhet av att utveckla och produktionssätta lösningar eller applikationer på Qlik Sense-plattformen on-premise.
Dokumenterad erfarenhet av behörighetsstyrning av lösningar eller applikationer utifrån AD.
Dokumenterad erfarenhet av datamodellering och informationsmodellering.
Dokumenterad erfarenhet av att designa, implementera och dokumentera lösningar i Qlik Sense/NPrinting-miljöer.
Dokumenterad erfarenhet av utvecklingsprocesser som innefattar kodgranskning, testning och kvalitetssäkring.
Minst fem (5) års erfarenhet av iterativa och agila arbetssätt såsom Scrum och Kanban.
Flytande svenska och engelska i tal och skrift.
MeriterandeErfarenhet av att arbeta med ekonomidata i Qlik Sense.
Erfarenhet av att arbeta med HR-data i Qlik Sense.
Vi erbjuderFast anställning hos Avaron AB
Tjänstepension
Friskvårdsbidrag på 5 000 kr per årSå ansöker du
Vi tillsätter löpande – sök gärna så snart du kan. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-22 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7933822-2058970". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Avaron AB
(org.nr 559175-4279), https://jobs.avaron.se
Centralplan 15 (visa karta
)
111 20 STOCKHOLM Jobbnummer
9969349