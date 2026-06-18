Applikationstekniker & tekniskt säljstöd

Wapro AB / Maskiningenjörsjobb / Karlshamn
2026-06-18


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Vi växer och söker nu en Applikationstekniker & tekniskt säljstöd till vårt team i Karlshamn.
I rollen får du kombinera teknik, kundkontakt och problemlösning – från att förstå kundens behov till att ta fram ritningar, offerter och tekniska lösningar som fungerar i verkligheten.
Du kommer att arbeta nära både kunder, säljorganisation och produktion i en internationell verksamhet som utvecklar lösningar för översvämningsskydd och flödesreglering.
- Tekniskt intresse och CAD-kunskaper
• Kunddialog och rådgivning
• Lösningsorienterat arbete med verklig påverkan
• Ett engagerat team med hög kompetens

Låter det som något för dig – eller någon i ditt nätverk?

Läs mer om tjänsten och ansök här:
https://wapro.com/sv/applikationstekniker-tekniskt-saljstod

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Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-18
Klicka på denna länk för att göra din ansökan
E-post: pontus.magnusson@wapro.se

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Wapro AB (org.nr 556352-1466)
Munkahusvägen 103 (visa karta)
374 31  KARLSHAMN

Kontakt
Pontus Magnusson
pontus.magnusson@wapro.se
0705568132

Jobbnummer
9969351

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