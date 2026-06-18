Applikationstekniker & tekniskt säljstöd
Wapro AB / Maskiningenjörsjobb / Karlshamn Visa alla maskiningenjörsjobb i Karlshamn
2026-06-18
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Vi växer och söker nu en Applikationstekniker & tekniskt säljstöd till vårt team i Karlshamn.
I rollen får du kombinera teknik, kundkontakt och problemlösning – från att förstå kundens behov till att ta fram ritningar, offerter och tekniska lösningar som fungerar i verkligheten.
Du kommer att arbeta nära både kunder, säljorganisation och produktion i en internationell verksamhet som utvecklar lösningar för översvämningsskydd och flödesreglering.
- Tekniskt intresse och CAD-kunskaper
• Kunddialog och rådgivning
• Lösningsorienterat arbete med verklig påverkan
• Ett engagerat team med hög kompetens
Låter det som något för dig – eller någon i ditt nätverk?
Läs mer om tjänsten och ansök här:https://wapro.com/sv/applikationstekniker-tekniskt-saljstod
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Sista dag att ansöka är 2026-07-18 Klicka på denna länk för att göra din ansökan
E-post: pontus.magnusson@wapro.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Wapro AB
(org.nr 556352-1466)
Munkahusvägen 103 (visa karta
)
374 31 KARLSHAMN Kontakt
Pontus Magnusson pontus.magnusson@wapro.se 0705568132 Jobbnummer
9969351