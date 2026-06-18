Senior specialist inom prestandaoptimering
Avaron AB / Datajobb / Stockholm Visa alla datajobb i Stockholm
2026-06-18
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eller i hela Sverige Publiceringsdatum2026-06-18Om företaget
Hos Avaron får du tryggheten i en fast anställning kombinerat med variationen av att arbeta ute hos olika kunder. Vi tillsätter specialister inom allt från teknik, IT och industri till projektledning och affärsstöd – och oavsett uppdrag har du en konsultchef som finns där för dig och din utveckling.
Om rollen
Ett centralt finansiellt system i bankmiljö behöver stärkas inom svarstider, stabilitet och övergripande prestanda. Du kliver in i en komplex systemmiljö där fördröjningar kan uppstå i flera led och där samspelet mellan olika tekniska lager är avgörande för både drift och användarupplevelse.
Du arbetar nära verksamhet och teknik för att skapa en tydlig bild av var flaskhalsarna finns, vilka åtgärder som ger störst effekt och hur förbättringar kan omsättas i praktiken. Miljön omfattar flera integrerade plattformar och teknologier, bland annat standardsystem, webb- och appgränssnitt i Java, .NET-baserade komponenter, databaser i Db2 och SQL samt kommunikation via MQ.
Det här är en roll för dig som gillar att förstå helheten, hitta rotorsaker i komplexa flöden och göra konkret skillnad i en verksamhetskritisk miljö.
ArbetsuppgifterDu genomför en övergripande analys av systemets prestanda i ett end-to-end-perspektiv.
Du identifierar flaskhalsar, latens och beroenden mellan olika delar av systemlandskapet.
Du tar fram rekommendationer för förbättringar på både kort och lång sikt.
Du stöttar prioritering av åtgärder utifrån affärsnytta och teknisk effekt.
Du bidrar vid behov i implementation eller uppföljning av föreslagna förbättringar.
Du hjälper team och intressenter att förstå hur olika tekniska lager påverkar prestandan som helhet.
KravDu har gedigen erfarenhet av prestandaanalys och prestandaoptimering i komplexa systemlandskap.
Du har mycket god förståelse för hur olika tekniska lager och integrationer påverkar varandra ur ett prestandaperspektiv.
Du är van att analysera verksamhetskritiska system där svarstider, stabilitet och tillgänglighet är centrala.
Du kan arbeta strukturerat med att identifiera rotorsaker, föreslå förbättringar och omsätta insikter till konkreta åtgärder.
Du har erfarenhet av miljöer med flera integrerade teknologier, exempelvis Java, .NET, Db2, SQL och MQ.
MeriterandeErfarenhet från liknande uppdrag i verksamhetskritiska miljöer där hög tillgänglighet och snabba svarstider är avgörande.
Erfarenhet av att följa upp eller stötta implementation av prestandaförbättrande åtgärder.
Vi erbjuderFast anställning hos Avaron AB
Tjänstepension
Friskvårdsbidrag på 5 000 kr per årSå ansöker du
Vi tillsätter löpande – sök gärna så snart du kan. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-22 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7933820-2058972". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Avaron AB
(org.nr 559175-4279), https://jobs.avaron.se
Centralplan 15 (visa karta
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111 20 STOCKHOLM Jobbnummer
9969353