Senior Business Analyst inom ERP
Avaron AB / Organisationsutvecklarjobb / Solna Visa alla organisationsutvecklarjobb i Solna
2026-06-18
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eller i hela Sverige Publiceringsdatum2026-06-18Om företaget
Hos Avaron får du tryggheten i en fast anställning kombinerat med variationen av att arbeta ute hos olika kunder. Vi tillsätter specialister inom allt från teknik, IT och industri till projektledning och affärsstöd – och oavsett uppdrag har du en konsultchef som finns där för dig och din utveckling.
Om rollen
Här får du en nyckelroll i ett omfattande transformationsprogram där ERP, WMS och TMS tillsammans formar framtidens logistiklösning. Du arbetar både nära ERP-spåret och i ett större sammanhang där krav, processer och design behöver hänga ihop över flera program och intressenter.
Rollen kombinerar operativt analysarbete med ett koordinerande ansvar. Det innebär att du inte bara driver krav och design inom ERP, utan också bidrar till att harmonisera arbetssätt, metoder och leverabler mellan flera Business Analysts. Du rör dig i en komplex miljö med många beroenden, där du skapar struktur, tydlighet och samsyn mellan verksamhet, IT, arkitekter och leverantörer.
Det här är en roll för dig som vill påverka både lösningen och sättet man arbetar med affärsanalys i ett program med stor bredd och många gränssnitt.
ArbetsuppgifterDu driver kravinsamling, analys och dokumentation inom ERP-området.
Du bidrar till processdesign och lösningsdesign med fokus på verksamhetsnytta och genomförbarhet.
Du säkerställer spårbarhet mellan affärsmål, krav och föreslagen lösning.
Du identifierar beroenden, risker och gap mellan ERP, WMS och TMS.
Du tar fram underlag som processkartor, affärs- och funktionskrav, user stories, informationsmodeller och beslutsunderlag.
Du samverkar nära verksamhet, IT, arkitekter och leverantörer för att skapa samsyn i komplexa frågor.
Du samordnar Business Analysts över programgränser och bidrar till en enhetlig krav- och processhantering.
Du etablerar och utvecklar gemensamma metoder, arbetssätt och mallar samt stödjer kvalitet och erfarenhetsutbyte.
KravFlera års erfarenhet som Business Analyst i större ERP-program.
Erfarenhet av ERP-transformationer och komplex kravhantering.
Stark kompetens inom processdesign och workshopledning.
Erfarenhet av tvärfunktionellt arbete.
Mycket god kommunikativ förmåga på svenska och engelska.
Du är van att arbeta i komplexa miljöer och att skapa samsyn mellan verksamhet och IT.
MeriterandeErfarenhet av en ledande eller koordinerande Business Analyst-roll.
Erfarenhet från logistik, supply chain eller detaljhandel.
Erfarenhet av Infor M3, WMS eller TMS.
Erfarenhet från program med flera leverantörer.
Vi erbjuderFast anställning hos Avaron AB
Tjänstepension
Friskvårdsbidrag på 5 000 kr per årSå ansöker du
Vi tillsätter löpande – sök gärna så snart du kan. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-19 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7933825-2058966". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Avaron AB
(org.nr 559175-4279), https://jobs.avaron.se
Solna station (visa karta
)
169 68 SOLNA Jobbnummer
9969345