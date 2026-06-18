Säkerhetstekniker till Luleå/Boden
Emil Lundgren AB / Tele- och elektronikreperatörsjobb / Luleå Visa alla tele- och elektronikreperatörsjobb i Luleå
2026-06-18
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Actemium är företaget för dig som vill ta nästa steg i en organisation med goda möjligheter till påverkan samt fokus på installation och teknisk utveckling inom el. Inom elteknik arbetar vi över samtliga spännings- och specialistområden samt erbjuder projekt av olika storlekar och former. I våra uppdrag mobiliserar vi gärna kompetenser och resurser i hela Sverige, för att på bästa sätt utveckla medarbetaren och verksamheten samt optimera kundnyttan.
Till vår enhet i Luleå söker vi nu en larm- och säkerhetstekniker med intresse för att driftsätta och underhålla säkerhetsanläggningar på orten. Kontoret i Luleå omfattar idag ca 100st medarbetare med spetskompetens inom bland annat i låg- och mellanspänning inom industri- och fastighetentreprenader. Vi konstruerar och installerar även säkerhetslösningar. Vi strävar efter korta beslutsvägar och ett stort eget ansvar. Actemium Security är certifierad anläggarfirma för brandlarm och inbrottslarm.Publiceringsdatum2026-06-18Om tjänsten
Vi har stor efterfrågan på våra tjänster och därför behöver vi utöka vår säkerhetsavdelning med ytterligare en medarbetare. Vi söker en självgående driftsättare och tekniker men det finns även stora möjligheter att växa i rollen. Du kommer att programmera, driftsätta, felsöka och underhålla brandlarm, inbrottslarm, passagesystem och CCTV-system. Hos oss får du vara med på spännande projekt där du får möjlighet att utvecklas i din roll. Du kommer huvudsakligen att arbeta i närområdet av Luleå/Boden men arbeten på distans/resor kommer att förekomma.
önskvärd kompetensprofil
• Gymnasieutbildning med inriktning mot el/tele/larm eller annan motsvarande utbildning.
• B-körkort
• Erfarenhet av brand-, inbrottslarm, passersystem, CCTV, mm.
• Erfarenhet av programmering, driftsättning och felsökning av säkerhetssystem
Kompetensprofil
Kvalitet är viktigt för oss inom Actemium Security och vi arbetar i alla led för att upprätthålla den. Vi söker därför dig som är noggrann, ansvarsfull och alltid strävar mot att leverera hög kvalitet. Vi tror att du har en god initiativförmåga, gillar problemlösning och att du lockas av att ha varierade arbetsuppgifter där varje dag inte är den andra lik. Du har lätt för att samarbeta med andra, såväl kunder som kollegor, och arbetar alltid med kundens behov i fokus. Det är meriterande om du är en behörig ingenjör på kamerasystem men inte ett krav.
Vi erbjuder dig
Vi är en arbetsgivare med bred kunskap inom ett och samma företag. Vi har förmånen att arbeta med de stora företagens styrka och trygghet samtidigt som vi strävar mot att behålla de mindre företagens närhet till kollegor och lokala närvaro ute hos våra kunder. Här får du möjlighet att arbeta tillsammans med duktiga medarbetare i spännande projekt.
Actemium Security vill leda teknikutvecklingen i Norra Sverige och satsar gärna på nya tekniska lösningar - vi är också beredda att satsa på dig!
Vi tror på mångfald och uppmuntrar både kvinnor och män att söka tjänsten.
Passar du in på profilen och vill bli en del av oss? Tveka inte att ansöka redan idag då! Detta är en öppen ansökan och rekrytering sker löpande.
För ytterligare information kontakta:
Joakim Kihlberg Affärsenhetchef Actemium Security Norrbotten Joakim.kihlberg@actemium.com
0920-23 31 49 Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-12-15 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-5669754-2058979". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Emil Lundgren AB
(org.nr 556049-3263), https://karriar.actemium.se
Torpslingan 10A (visa karta
)
973 47 LULEÅ Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Actemium Jobbnummer
9969366