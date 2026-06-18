Vi söker servicevikarier till hemtjänst i Karlstad
Attendo Sverige AB / Städarjobb / Karlstad Visa alla städarjobb i Karlstad
2026-06-18
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Välkommen till en värderingsstyrd organisation
Här arbetar engagerade och duktiga medarbetare veckans alla dagar. Här finns en god kamratskap där alla hjälper och stöttar varandra så att de kunder som anlitar oss får det så bra som möjligt.
För oss är kunden viktig och behandlas med respekt och värme. Medarbetarna arbetar med hög kvalitet och har stöd av rutiner och riktlinjer i sitt arbete. Basal hygien extra viktig och alla nyanställda får utbildning i detta för att känna sig trygga med hur skyddsutrustning ska hanteras.
Verksamheten finns i Karlstad och har hela kommunen som upptagningsområde och möter kunderna mellan 07.00-22.00, veckans alla dagar.
Beskrivning av tjänsten Vi arbetar med att ta tillvara på varje individs styrkor och förmågor och utgår från deras särskilda behov och önskemål.
Du ansvarar för att ge kunderna en god service av hög kvalitet.
Detta omfattar bland annat tvätt och städ och fönsterputs hemma hos kunden, samt aktivering, social samvaro med kunderna och utevistelse. Dokumentation enligt Sol
Du kommer att arbeta med ambitiösa kollegor som har nära till skratt.
Arbetstider under dagtid, helgfria vardagar
Stämmer denna beskrivning in på dig? Sök redan idag!
Du vill arbeta på en arbetsplats där du tillsammans med ditt team kan göra skillnad och ert engagemang uppskattas. Du trivs med att skapa goda relationer med kunder och vill skapa värde för dem och deras anhöriga. Du skulle beskriva dig själv som en serviceinriktad och ansvarsfull personPubliceringsdatum2026-06-18Kvalifikationer
Cykelvana är ett krav
Goda kunskaper i svenska språket (tal och skrift)
Körkort är meriterande
Det här kan vi erbjuda dig
Attendo är en trygg arbetsgivare som kan erbjuda dig som vill goda möjligheter att ta mer ansvar eller att gå vidare till nya roller. Vi erbjuder dig som medarbetare utbildningsmöjligheter, kollektivavtal, friskvård samt flera andra förmåner och personalrabatter via vår förmånsportal Attendoplus i samarbete med Benifex.
Om rekryteringsprocessen
Före eventuell anställning ska utdrag ur belastningsregistret tillsammans med giltig fotolegitimation visas upp. Om du blir kallad till en intervju behöver du kunna styrka att du har rätt att arbeta i Sverige, genom att uppvisa att du har medborgarskap inom EU/EES eller ett giltigt arbetstillstånd.
Tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag så vänta inte med din ansökan!
Om Attendo
Attendo är ett av Nordens största omsorgsföretag och startades 1985. Vi är verksamma inom äldreboende och hemtjänst.
Våra värderingar omtanke, engagemang och kompetens vägleder oss dagligen i vårt arbete för att alla ska uppleva trivsel, delaktighet, gemenskap och arbetsglädje.
Välkommen med din ansökan – Tillsammans för framtidens omsorg! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-12-15 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7934309-2058971". Arbetsgivare Attendo Sverige AB
(org.nr 556148-5169), https://attendosverige.teamtailor.com
Rudsgårdsvägen 4A (visa karta
)
654 66 KARLSTAD Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Attendo Sverige Jobbnummer
9969355