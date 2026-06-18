Produktägare IT-arbetsplats
Avaron AB / Datajobb / Stockholm Visa alla datajobb i Stockholm
2026-06-18
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eller i hela Sverige Publiceringsdatum2026-06-18Om företaget
Hos Avaron får du tryggheten i en fast anställning kombinerat med variationen av att arbeta ute hos olika kunder. Vi tillsätter specialister inom allt från teknik, IT och industri till projektledning och affärsstöd – och oavsett uppdrag har du en konsultchef som finns där för dig och din utveckling.
Om rollen
Du kliver in i en central roll där du får forma och vidareutveckla den digitala arbetsplatsen för medarbetare i en större retailverksamhet. Fokus ligger på att skapa en modern, standardiserad och säker klientmiljö som fungerar väl i butik, kontor och depå. Här kombinerar du strategiskt produktägarskap med operativ uppföljning och ser till att målbild, roadmap och prioriteringar hänger ihop med verksamhetens behov, risker och kostnader.
Du arbetar nära IT-specialister, verksamheten, servicedesk, drift, IT-säkerhet, arkitektur, leverantörer och andra produktområden. Rollen passar dig som vill ta helhetsansvar för klientplattform, enhetshantering och hårdvarulivscykel i en miljö där användarupplevelse, stabilitet och regelefterlevnad är avgörande. Det här är en spännande möjlighet för dig som vill påverka både riktning och leverans i en verksamhet med tydligt fokus på nytta för användarna.
ArbetsuppgifterDu formulerar målbild, roadmap och prioriteringar för IT-arbetsplatsen utifrån verksamhetsbehov, tekniska krav, risker och kostnadseffektivitet.
Du driver utveckling och förvaltning av klientplattformen, inklusive standarder för uppsättning, konfiguration, användning och supportbarhet.
Du planerar och följer upp livscykelhantering för datorer, mobila och handhållna enheter, från standardutbud och utbyte till återbruk och avveckling.
Du säkerställer säkerhet och efterlevnad genom uppdateringar, patchning, konfigurationsstyrning och policyefterlevnad.
Du följer upp leverantörer, avtal, leveranskvalitet, budget, prognoser och kostnader inom arbetsplatsområdet.
Du driver förbättring, automatisering och förenkling av hantering, standardisering och användarupplevelse.
Du samverkar tätt med verksamhet, servicedesk, drift, IT-säkerhet, arkitektur och andra produktområden för att säkra leverans hela vägen till användaren.
KravFlera års erfarenhet av produktägarskap, tjänsteägarskap eller motsvarande ansvar inom IT-arbetsplats, Modern Workplace eller klientplattform i större retail-organisation.
God förståelse för klientplattformar och enhetshantering, särskilt Microsoft Intune och SCCM, inklusive standardisering, konfiguration och förvaltning.
Erfarenhet av att driva större livscykelhanteringsaktiviteter för datorer, mobila enheter och handhållna enheter.
Erfarenhet av leverantörsstyrning i outsourcad leverans samt arbete med avtal, budget, prognoser och kostnadsuppföljning inom IT-relaterade tjänster eller produkter.
Förmåga att omsätta verksamhetsbehov, tekniska krav och risker till målbild, roadmap, prioriteringar och genomförbara aktiviteter.
Erfarenhet av agilt arbetssätt, exempelvis SAFe, och vana att samverka med IT-säkerhet, arkitektur, servicedesk, drift och andra produktområden.
Vi erbjuderFast anställning hos Avaron AB
Tjänstepension
Friskvårdsbidrag på 5 000 kr per årSå ansöker du
Vi tillsätter löpande – sök gärna så snart du kan. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-19 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7933824-2058968". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Avaron AB
(org.nr 559175-4279), https://jobs.avaron.se
Centralplan 15 (visa karta
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111 20 STOCKHOLM Jobbnummer
9969347