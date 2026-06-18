Nu söker vi en conductor
Move & Walk Sverige AB / Speciallärarjobb / Göteborg Visa alla speciallärarjobb i Göteborg
2026-06-18
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Vår anpassade skola i Malmö är en plats där varje elev får möjlighet att växa och nå sin fulla potential. Vi erbjuder en trygg och stimulerande lärmiljö anpassad efter individuella behov. Vårt engagerade team arbetar tillsammans för att skapa en positiv och utvecklande skoldag för alla elever.
Tjänsten
Vi söker en legitimerad conductor med en stark elevfokus och en utvecklande syn på lärande. Som conductor kommer du att vara en nyckelperson i elevernas skolgång, ansvarig för att skapa och implementera individuella utvecklingsplaner, samt att koordinera och stötta övrig personal.
Tjänsten är på heltid och startar höstterminen 2026.
Dina ansvarsområden
Planera, genomföra och utvärdera individuella utvecklingsplaner i samarbete med elever, vårdnadshavare och övrig personal.
Leda och koordinera det pedagogiska arbetet för elever med varierande behov och diagnoser.
Skapa en trygg och inkluderande lärmiljö där alla elever känner sig sedda och respekterade.
Genomföra observationer och analyser av elevers styrkor och utmaningar.
Delta i möten och samarbeten med vårdnadshavare, externa resurser och andra aktörer.
Bidra till utvecklingen av skolans pedagogiska verksamhet.Publiceringsdatum2026-06-18Kvalifikationer
Legitimerad conductor.
Erfarenhet av att arbeta med elever med olika sorters diagnoser (t.ex. autism, ADHD, inlärningssvårigheter).
En utvecklande syn på lärande och en vilja att skapa en positiv och stöttande miljö.
God samarbetsförmåga och förmåga att leda och inspirera andra.
Flytande svenska eller engelska i tal och skrift.
Vi erbjuder
En stimulerande och utvecklande arbetsmiljö.
Engagerade och kompetenta kollegor.
Möjlighet att vara med och forma framtidens skola.
En möjlighet att verkligen göra skillnad i elevers liv.Så ansöker du
Välkommen med din ansökan senast [datum]! Bifoga CV och personligt brev där du beskriver din erfarenhet och motivation. Vi ser fram emot att höra från dig! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-12 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Move & Walk Sverige AB
(org.nr 556549-5180), http://www.movewalk.se
Lillhagsparken 8 (visa karta
)
422 50 HISINGS BACKA Arbetsplats
Move & Walk Sverige AB Jobbnummer
9969359