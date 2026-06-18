Lokalvårdare i Alingsås-området - Timanställning
Lexium Service Management AB / Städarjobb / Alingsås Visa alla städarjobb i Alingsås
2026-06-18
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Lexium är en snabbväxande entreprenörsdriven företagskoncern som erbjuder högkvalitativa och kostnadseffektiva tjänster och lösningar inom Integrerad Facility Management, Facility Management, Arbetsplatsservice, Fastighetsdrift- & förvaltning, för arbetsplatser, fastigheter och industrier
Vårt koncept innebär en helhetslösning med ett avtal, en kontaktperson och i huvudsak en faktura per månad. Allt för att underlätta för våra kunder.
Vi är ISO-certifierade enligt de senaste standarderna; för Kvalitet (ISO 9001), för Miljö (ISO 14001) och för Arbetsmiljö (ISO 45001). Lexium-koncernens bolag är medlemmar i Almega Tjänsteförbunden samt Almega Fastighetsarbetsgivarna och har därmed kollektivavtal med Unionen, Ledarna och Sveriges ingenjörer.
Är du vår nästa stjärna och vill bli en del av detta fantastiska team med drivna och engagerade medarbetare?
Vi söker nu timanställda lokalvårdare till uppdrag i Alingsåsområdet – både dagtid och kvällstid.Publiceringsdatum2026-06-18Om tjänsten
Som lokalvårdare hos oss arbetar du med:
Kontorsstädning
Trappstädning
Butiks- och verksamhetsstädning
Periodiskt underhåll vid behov
Arbetet sker både självständigt och i team. Arbetstiderna varierar mellan dag och kväll. Då vi söker flera resurser kan vi i viss mån anpassa arbetstiderna.
Vi söker dig som:
Har erfarenhet av lokalvård (meriterande men ej krav)
Är noggrann, ansvarstagande och serviceinriktad
Talar och förstår svenska eller engelska
Har B-körkort (Krav)
Trivs med ett rörligt arbete
Vi erbjuder:
Timanställning med kollektivavtal
Introduktion och tydliga arbetsrutiner
Ett seriöst företag med höga kvalitetskrav
Möjlighet till fler timmar för rätt person
Vi arbetar strukturerat med kvalitet, miljö och arbetsmiljö och söker dig som vill vara en del av ett professionellt team.
Skicka din ansökan med kort presentation och CV.
Vi ser framemot din ansökan
Öppen för alla
Vi fokuserar på din kompetens, inte dina övriga förutsättningar. Vi är öppna för att anpassa rollen eller arbetsplatsen efter dina behov. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-12-15 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7291152-2058956". Arbetsgivare Lexium Service Management AB
(org.nr 556631-8449), https://karriar.lexium.se
Idrottsvägen 14 (visa karta
)
431 62 MÖLNDAL Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Lexium Service Management Jobbnummer
9969352