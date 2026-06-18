Lokalvårdare i Alingsås-området - Timanställning

Lexium Service Management AB / Städarjobb / Alingsås
2026-06-18


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Lexium är en snabbväxande entreprenörsdriven företagskoncern som erbjuder högkvalitativa och kostnadseffektiva tjänster och lösningar inom Integrerad Facility Management, Facility Management, Arbetsplatsservice, Fastighetsdrift- & förvaltning, för arbetsplatser, fastigheter och industrier
Vårt koncept innebär en helhetslösning med ett avtal, en kontaktperson och i huvudsak en faktura per månad. Allt för att underlätta för våra kunder.
Vi är ISO-certifierade enligt de senaste standarderna; för Kvalitet (ISO 9001), för Miljö (ISO 14001) och för Arbetsmiljö (ISO 45001). Lexium-koncernens bolag är medlemmar i Almega Tjänsteförbunden samt Almega Fastighetsarbetsgivarna och har därmed kollektivavtal med Unionen, Ledarna och Sveriges ingenjörer.
Är du vår nästa stjärna och vill bli en del av detta fantastiska team med drivna och engagerade medarbetare?
Vi söker nu timanställda lokalvårdare till uppdrag i Alingsåsområdet – både dagtid och kvällstid.

Publiceringsdatum
2026-06-18

Om tjänsten
Som lokalvårdare hos oss arbetar du med:

Kontorsstädning

Trappstädning

Butiks- och verksamhetsstädning

Periodiskt underhåll vid behov

Arbetet sker både självständigt och i team. Arbetstiderna varierar mellan dag och kväll. Då vi söker flera resurser kan vi i viss mån anpassa arbetstiderna.
Vi söker dig som:
Har erfarenhet av lokalvård (meriterande men ej krav)

Är noggrann, ansvarstagande och serviceinriktad

Talar och förstår svenska eller engelska

Har B-körkort (Krav)

Trivs med ett rörligt arbete

Vi erbjuder:
Timanställning med kollektivavtal

Introduktion och tydliga arbetsrutiner

Ett seriöst företag med höga kvalitetskrav

Möjlighet till fler timmar för rätt person

Vi arbetar strukturerat med kvalitet, miljö och arbetsmiljö och söker dig som vill vara en del av ett professionellt team.
Skicka din ansökan med kort presentation och CV.
Vi ser framemot din ansökan
Öppen för alla
Vi fokuserar på din kompetens, inte dina övriga förutsättningar. Vi är öppna för att anpassa rollen eller arbetsplatsen efter dina behov.

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-12-15
Klicka på denna länk för att göra din ansökan

Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7291152-2058956".

Arbetsgivare
Lexium Service Management AB (org.nr 556631-8449), https://karriar.lexium.se
Idrottsvägen 14 (visa karta)
431 62  MÖLNDAL

Körkort
För detta jobb krävs körkort.

Arbetsplats
Lexium Service Management

Jobbnummer
9969352

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