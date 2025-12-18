Payroll Integration Specialist
2025-12-18
Vi söker en ny medarbetare, för uppdrag hos vår kund, som har erfarenhet av Workday Core Connectors och löneintegreringar - det vill säga hur alla delar som påverkar en anställds slutliga lön kopplas ihop och fungerar tillsammans i ett och samma system.
I den här praktiska rollen kommer du att designa, bygga och underhålla utgående integrationer från Workday till vår kunds löneleverantörer i flera länder, system och format, och därigenom bidra till vår kunds uppdrag att hålla människor och samhälle säkra.
Som en del av vår kunds HR Tech-team kommer du att fokusera på att bygga utgående löneintegrationer från Workday till deras löneleverantörer.
Du kommer att arbeta nära HRIS, Payroll och externa leverantörer för att leverera robusta, skalbara och revisionsklara datapipelines.
Vad du kommer att göra
Tekniskt ansvarig för integrationsspåret i löneutvecklingsprojekt.
Designa, bygga och felsöka integrationer med hjälp av Core Connector: Payroll, Workday Global Payroll Connect, EIB:er och Workday Studio
Samarbeta med löneleverantörer för att definiera specifikationer, utbyta testfiler och lösa problem.
Konvertera Workday-data till leverantörsspecifika format.
Dokumentera mappinglogik, transformationer och integrationsflöden.
Hantera end-to-end-testning, inklusive parallellkörningar och cutover-validering.
Säkerställa en smidig övergång till drift med tydlig dokumentation och överlämningar.
Föreslå förbättringar för att öka tillförlitlighet, transparens och prestanda.
Kompetens och erfarenhet som efterfrågas
3+ års erfarenhet av Workday, med 2+ år av levererade löneintegrationsprojekt.
Stark kunskap om Core Connector: Payroll, Workday Global Payroll Connect och anpassade filtransformationer.
Erfarenhet av att arbeta direkt med externa leverantörer (t.ex. Strada, ADP, SD Worx).
God kännedom om lönebegrepp (brutto-/nettolön, avdrag, kalendrar).
Förmåga att översätta verksamhetskrav till tydliga tekniska lösningar.
Workday-certifiering (Integration eller Payroll).
Erfarenhet av säkra protokoll (PGP, SFTP).
Tidigare arbete med globala löneintegrationer.
Omfattning och villkor
Detta är en visstidsanställning hos NXT Interim Göteborg AB med uppdrag hos vår kund under perioden 03/01/2026 - 03/31/2027, med möjlighet till förlängning. Vi tillämpar kollektivavtal.
Den här rollen kräver att du genomgår en säkerhetsprövning i enlighet med gällande lagar och regler om skyddssäkerhet, innan du startar.
Du behöver vara svensk medborgare.
Låter detta som en spännande roll?
Låter detta som en spännande roll?

Sök redan i dag eller kontakta oss så berättar vi gärna mer. Vi behöver en ansökan inkluderat CV på svenska som matchar vår kunds krav. Kunden kan fatta beslut tidigare än sista ansökningsdatum, urval och intervjuer sker löpande.
Sista dag att ansöka är 2026-01-04
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare NXT Interim Göteborg AB
(org.nr 559279-6170) Arbetsplats
NXT Interim Göteborg Kontakt
Daniela Jankulovski daniela.jankulovski@nxtinterim.se Jobbnummer
9654006