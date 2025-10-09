Patolog välkomnas till Borås
2025-10-09
Tillsammans utvecklar vi Sahlgrenska Universitetssjukhuset för en hållbar framtid. Vi ställer om hälso- och sjukvården med målet att vara Europas ledande universitetssjukhus 2032. Tillsammans med patienterna arbetar vi för kvalitet, tillgänglighet, patientsäkerhet, forskning, utbildning och innovation - i ett sammanhållet hälso- och sjukvårdssystem i Västra Götalandsregionen. Vår vision och våra mål tar sikte mot en vård av yttersta kvalitet, där patienten alltid är i fokus. Vi erbjuder hälso- och sjukvård lokalt och regionalt, men också högspecialiserad vård till patienter i hela landet och utomlands. Våra medarbetare är vår styrka och de bidrar i kunskapsutbyten nationellt och internationellt. Med digitala verktyg och nya arbetssätt kan vi förenkla vardagen på sjukhuset och erbjuda en modern, tillgänglig och effektiv vård av högsta kvalitet.
Regional laboratoriemedicin tillhör Sahlgrenska Universitetssjukhuset, område 4 och har ett tydligt samordningsuppdrag för hela Västra Götalandsregionen. Organisationen består av de laboratoriemedicinska verksamheterna på Södra Älvsborgs sjukhus, Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Sjukhusen i väster och i NU-sjukvården.
Din nya arbetsplats
Klinisk Patologi i Borås är en del av Sahlgrenska Universitetssjukhuset.
Vi söker dig som är patolog och vill bli del av vår verksamhet. Vi är sedan årsskiftet 2020-2021 regionaliserade med organisatorisk hemvist på Sahlgrenska Universitetssjukhuset. Våra laboratorier finns i Trollhättan, Borås och Göteborg.
Tillsammans är vi en av de ledande patologiorganisationerna i Sverige. Här arbetar oerhört kunniga, erfarna och engagerade medarbetare. Inom organisationen finns allmänpatologi och samtliga subspecialiteter, inklusive molekylärpatologi i framkant, representerade. För oss är det självklart att ge goda möjligheter till kontinuerlig kompetensutveckling. Vi är ett sammansvetsat team som väntar på att få välkomna dig som kollega!
Vad kan vi erbjuda dig?
Vi är och vill vara en attraktiv arbetsplats där medarbetarna trivs med möjligheter till utveckling. Borås bjuder på en utomordentligt fin miljö att arbeta i med närheten till ett rikt friluftsliv samtidigt som avståndet till Göteborg är kort. Många av våra medarbetare pendlar. Det finns goda kommunikationsvägar ifrån närliggande städer.
Du är anställd på Sahlgrenska Universitetssjukhuset och har din grundplacering i Borås. I Borås är det snabba beslutsvägar och hög kunskapsnivå. Som patolog hos oss har du drygt 60 kollegor i regionen. I Borås är vi för närvarande fem överläkare och en ST-läkare samt en sektionschef som är läkare.
I arbetsuppgifterna ingår:
utskärning och kliniska obduktioner
allmänpatologisk diagnostik och regelbundna bröstkonferenser
möjlighet att delta i undervisning och forskningsprojekt
möjlighet till digital diagnostik, där vi arbetar med kontinuerliga förbättringar inklusive AI
Tjänsten är, precis som övriga patologtjänster i Borås, inriktad mot allmänpatologi men har du redan, eller är intresserad av att få, en subspecialisering kommer vi att hitta former som fungerar. Vi vill fortsätta bygga på den högkvalitativa diagnostik som bedrivs i samarbete med ett mycket välfungerande laboratorium i Borås och övriga kollegor i regionen så du kommer ha stora möjligheter att påverka verksamheten här.
Om dig
För tjänsten krävs svensk läkarlegitimation samt svenskt bevis om specialistläkarkompetens inom klinisk patologi.
Vi söker dig med personlig mognad och gott omdöme. Du är strukturerad, noggrann, kvalitetsmedveten och har god samarbetsförmåga.
Välkommen med din ansökan!
Möt några av våra medarbetare - Sahlgrenska Universitetssjukhuset
Vid eventuell rekrytering av läkare med utländsk legitimation/specialistbevis föregås den aktuella tjänsten av process för att uppfylla kraven för svensk legitimation/specialistbevis.
Om Västra Götalandsregionen
Västra Götalandsregionen finns till för människorna i Västra Götaland. Vi ser till att det finns god hälso- och sjukvård för alla. Vi arbetar för en hållbar utveckling och tillväxt, bra miljö, förbättrad folkhälsa, ett rikt kulturliv och goda kommunikationer i hela Västra Götaland.
Västra Götalandsregionen arbetar aktivt för att digitalisera fler arbetssätt. För att vara en del av den digitala omvandlingen har du med dig grundläggande färdigheter och kan använda digitala verktyg och tjänster. Du kan söka information, kommunicera, interagera digitalt, är riskmedveten och har motivation att delta i utvecklingen för att lära nytt.
Västra Götalandsregionen krigsplacerar alla tillsvidareanställda medarbetare.
Vill du veta mer om Västra Götalandsregionen kan du besöka vår introduktion till nya medarbetare på länken https://www.vgregion.se/introduktion.
