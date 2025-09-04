Pastor 50%

Korskyrkans församling i Vetlanda / Prästjobb / Vetlanda
2025-09-04


Korskyrkan i Vetlanda söker pastor, 50%
Korskyrkan i Vetlanda, en del av Equmeniakyrkan, söker en engagerad pastor på 50% som vill bidra till församlingens andliga och gemenskapliga liv.

2025-09-04

Om tjänsten
Som pastor hos oss blir du en central del i församlingens arbete med fokus på:
Gudstjänster och liturgiskt ledarskap
Medlemsvård och personliga samtal
Bibelstudier och bönesamlingar
Stöd och engagemang för våra äldre medlemmar

Församlingen har också ett utåtriktat arbete med veckovisa luncher, där vi särskilt bjuder in personer från Ukraina - men dessa luncher är öppna för alla som vill delta.
Vi söker dig som
Har pastorala erfarenheter och gärna teologisk utbildning
Är varm, lyhörd och har ett hjärta för människor i alla åldrar
Har erfarenhet av eller vill engagera dig i församlingsgemenskap, gudstjänstledning och andlig vägledning
Vill bidra till både det inre livet i församlingen och dess utåtriktade verksamhet

Vi erbjuder
En 50% pastortjänst i en varm och välkomnande gemenskap
Möjlighet att utveckla både andlig ledning och sociala aktiviteter
Ett engagerat team av frivilliga och medlemmar som brinner för församlingen

Så ansöker du
Skicka ditt CV och personliga brev till bengtssoncarlaxel@gmail.com senast 31/12 2025 Ange "Pastor 50%" i ämnesraden.
Vi ser fram emot att höra från dig som vill vara med och leda och växa med Korskyrkan i Vetlanda!

Sista dag att ansöka är 2025-12-31
E-post: bengtssoncarlaxel@gmail.com

Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Pastor 50%".

Omfattning
Detta är ett deltidsjobb.

Arbetsgivare
Korskyrkans församling i Vetlanda
Kyrkogatan 49 (visa karta)
574 31  VETLANDA

Kontakt
Carl-Axel Bengtsson
bengtssoncarlaxel@gmail.com
0705814832

Jobbnummer
9493090

