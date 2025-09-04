Pastor 50%
2025-09-04
Korskyrkan i Vetlanda söker pastor, 50%
Korskyrkan i Vetlanda, en del av Equmeniakyrkan, söker en engagerad pastor på 50% som vill bidra till församlingens andliga och gemenskapliga liv.Publiceringsdatum2025-09-04Om tjänsten
Som pastor hos oss blir du en central del i församlingens arbete med fokus på:
Gudstjänster och liturgiskt ledarskap
Medlemsvård och personliga samtal
Bibelstudier och bönesamlingar
Stöd och engagemang för våra äldre medlemmar
Församlingen har också ett utåtriktat arbete med veckovisa luncher, där vi särskilt bjuder in personer från Ukraina - men dessa luncher är öppna för alla som vill delta.
Vi söker dig som
Har pastorala erfarenheter och gärna teologisk utbildning
Är varm, lyhörd och har ett hjärta för människor i alla åldrar
Har erfarenhet av eller vill engagera dig i församlingsgemenskap, gudstjänstledning och andlig vägledning
Vill bidra till både det inre livet i församlingen och dess utåtriktade verksamhet
Vi erbjuder
En 50% pastortjänst i en varm och välkomnande gemenskap
Möjlighet att utveckla både andlig ledning och sociala aktiviteter
Ett engagerat team av frivilliga och medlemmar som brinner för församlingenSå ansöker du
Skicka ditt CV och personliga brev till bengtssoncarlaxel@gmail.com
senast 31/12 2025 Ange "Pastor 50%" i ämnesraden.
Sista dag att ansöka är 2025-12-31
E-post: bengtssoncarlaxel@gmail.com Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Pastor 50%". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Korskyrkans församling i Vetlanda
Kyrkogatan 49 (visa karta
)
574 31 VETLANDA Kontakt
Carl-Axel Bengtsson bengtssoncarlaxel@gmail.com 0705814832 Jobbnummer
9493090