Parts Order Manager i Eskilstuna
2026-02-23
Om tjänsten
Som Parts Order Manager är du en nyckelspelare i gränssnittet mellan verksamhet, återförsäljare och logistik. Rollen innebär ägandeskap över orderprocesser och ett tydligt ansvar för att driva ärenden framåt - även när systemen är komplexa och tempot högt.
Detta är en roll för en person som vill ta tydligt ansvar i en affärskritisk funktion. Här arbetar man nära återförsäljare och supply chain med direkt påverkan på leveransprecision, kundnöjdhet och affärsresultat. Vi söker dig som har 1-3 års erfarenhet inom området och kan börja så snart som möjligt.
Detta är ett långsiktigt uppdrag på minst 12 månader genom oss på Maxitech, med möjlighet till anställning hos kunden på sikt.
Du erbjuds
• En föränderlig miljö där ena dagen inte är den andre lik
• Möjlighet att arbeta i ett internationellt team med fokus på innovation, hållbarhet och digitalisering
• En utvecklande roll där insatserna direkt bidrar till ökad maskintillgänglighet och kundnöjdhet
• Generös kompetensutvecklingspott som du kan använda för att utveckla dina färdigheterDina arbetsuppgifter
• Ta fullt ansvar för parts order- och logistikfrågor gentemot återförsäljare
• Säkerställa att orderflöden fungerar effektivt i flera parallella system
• Driva backorder recovery-aktiviteter och minimera störningar i leveranskedjan
• Arbeta tvärfunktionellt genom hela supply chain
• Stärka återförsäljares kompetens genom utbildning och tydlig processledning
• Identifiera förbättringsområden och aktivt driva förändring
Rollen kombinerar operativt genomförande med förbättringsarbete. Det krävs förmåga att hantera både repetitiva moment och mer komplexa situationer där analys och beslut behövs snabbt.ProfilKvalifikationer
• Minst 3 års högskoleutbildning, gärna teknisk eller ingenjörsinriktad
• 1-3 års relevant arbetslivserfarenhet
• God systemvana och vana att arbeta i komplexa IT-miljöer
• Flytande svenska och engelska i tal och skrift
• Mycket god skriftlig förmåga
• MS 365, Power BI, Copilot eller liknande verktyg
• Förmåga att driva aktiviteter självständigt
Meriterande:
• Erfarenhet av logistik, gärna inom eftermarknad
• Erfarenhet av internationell kundsupport
• Intresse för digitalisering, automation och AI
• B-körkort
• Det är en fördel om du har erfarenhet från teknisk verksamhet, exempelvis construction equipment, gruvindustri, produktion eller logistik, där förståelse för maskinmiljöer och återförsäljarnätverk är viktig
Vi ser att du är en person som trivs i att jobba i team med ett tätt samarbete. Du är trygg i dialog med både interna och externa aktörer. Du har ett inre driv och ett digitaliseringsintresse. Som person är du också lösningsorienterad och serviceinriktad. Övrig information
Start: så snart som möjligt
Omfattning: heltid
Placering: Eskilstuna Ersättning
Ersättning
