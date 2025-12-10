Partner Specialist - Hemfrid Stockholm
2025-12-10
Trivs du i en roll där relationsbyggande, administration och datadrivna insikter möts? Hos Hemfrid får du möjlighet att driva partnersamarbeten som gör verklig skillnad - samtidigt som du är den affärsnära kontaktpunkten som får både vardaglig partnerhantering och kommersiell utveckling att gå hand i hand.
Om ossHemfrid (hemfrid.se) är den ledande aktören för tjänster i hemmet. Vi vill inte bara leverera tjänster av högsta kvalitet - vi vill öka människors livskvalitet. Vi är en del av KEYTO Group, den ledande aktören för tjänster i och omkring hemmet. Vi tror på kraften i en enklare vardag och varje dag levererar våra tusentals medarbetare just den känslan i våra kunders hem.
Nu söker vi en relationsstark, strukturerad och serviceorienterad Partner Specialist som vill utveckla och ta hand om våra befintliga samarbeten - och samtidigt bidra till att vi växer med nya.
Om rollenSom Partner Specialist har driver den den operativa delen av Hemfrids partnerskap med ett centralt och affärskritiskt ansvar. Rollens största ansvar ligger i det operationella partnerarbetet - att säkerställa att våra befintliga samarbeten och partnerskap fungerar, utvecklas och får stöd i vardagen.
Du kommer även vara supporterande i det kommersiella arbetet genom dataanalys, exempelvis av hur våra kunder och partners nyttjar våra erbjudanden samt löpande uppföljning av performance och marknadsbevakning. Du kommer även att supportera i arbetet kring utveckling av våra kommersiella erbjudanden.
När det gäller potentiella nya partnerskap handlar rollen främst om att ta emot, kvalificera och besvara inkommande förfrågningar - och vid behov guida dessa vidare i processen. Rollen innehåller i mindre utsträckning proaktiv nykundsbearbetning.
Rollen är datadriven till sin natur - du kommer arbeta löpande med uppföljning och insikter, vilket både stöttar partners och hjälper oss utveckla vårt erbjudande. Detta görs i nära samarbete med marketing, sales, operations, legal och IT/Webb. Du kommer ha daglig kontakt med partners i hela landet.
Centrala arbetsuppgifter
Förvalta och utveckla relationer med befintliga partners
Säkerställ att varje partnerskap implementeras korrekt och har en bra onboarding
Vara primär kontaktperson för våra partners - stöd, koordinering, dialog
Ansvara för löpande rapportering kring nyttjande, volymer och statistik
Genomföra dataanalys och följa upp kring utfallet av partnerskapen
Bidra i kommersiellt arbete - t.ex. marknadsbevakning, stöd i erbjudandet och ompaketeringar
Samarbeta med ekonomiavdelningen kring intern uppföljning
Ta emot, kvalificera och hantera inkommande förfrågningar från potentiella partners
Genomföra i mindre utsträckning proaktiv nybearbetning av mindre och medelstora bolag
Säkerställa god struktur, dokumentation och administrativ hantering
Bidra till utvecklingen av våra partnerprocesser och arbetssätt
Din profilVi söker dig som är trygg i att driva och vårda affärsrelationer och som trivs med att kombinera service, administration och tydlig struktur. Rollen kräver noggrannhet, en stark känsla för detaljer och förmåga att kommunicera professionellt och trevligt med både interna och externa kontaktytor. Du gillar att lösa problem, analysera data och följa upp resultat - och du trivs i en roll där insikter från data är ett naturligt arbetsverktyg och en viktig del av att utveckla våra partnerskap.
Vi tror att du har:
Tidigare erfarenhet av kvalificerad kundkontakt
Flytande kunskaper i svenska och engelska i tal och skrift
God administrativ förmåga och van att arbeta strukturerat
Intresse för dataanalys, nyckeltal och uppföljning av resultat
Erfarenhet från partnerhantering och/eller säljorienterade roller är meriterande men inte ett krav
Vi erbjuder
Hos oss får du en roll med både ansvar och goda möjligheter att utvecklas. Vi befinner oss i en ambitiös tillväxtfas där mycket händer, där vi kontinuerligt utforskar nya arbetssätt och lösningar för att bli bättre. Du blir en del av ett engagerat och kompetent team där idéer tas tillvara och initiativ värdesätts.
Vi erbjuder en flexibel arbetsplats, kollektivavtal samt attraktiva förmåner och villkor. Vårt kontor finns på Tulegatan 11, med närhet till både tunnelbana och pendeltåg.
RekryteringsprocessHar du kommit så här långt? Då kanske det är något för dig! Vår process består av följande steg.
Urvalstester (personlighet & logik)
Inledande intervju med ansvarig rekryterare
Intervju med rekryterande chef, Marketing Manager
Avslutande intervju med Marketing Manager och delar av teamet
Referenstagning & bakgrundskontroll
Vid eventuella frågor är du välkommen att höra av dig till ansvarig rekryterare - john.virdeborn@hemfrid.se
