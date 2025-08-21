Partner Manager
2025-08-21
Bli Partner Manager och bidra till framtidens digitala försäljning
Vill du arbeta i skärningspunkten mellan affärsutveckling, digital marknadsföring och e-handel? Nu har du chansen att ta en nyckelroll i ett snabbväxande bolag som hjälper konsumenter att få mer värde för sina pengar - och samtidigt bidrar till att våra samarbetspartners ökar sin försäljning genom datadrivna kampanjer och insikter.
Om rollen
Som Partner Manager har du ett helhetsansvar för att bygga och utveckla långsiktiga samarbeten med både stora varumärken och snabbväxande e-handelsbolag. Med hjälp av vår starka medlemsbas och avancerade köpdata arbetar du nära våra kunder för att skapa kampanjer som driver konvertering, lojalitet och försäljning.
Dina arbetsuppgifter inkluderar:
Bygga, utveckla och underhålla relationer med nya och befintliga samarbetspartners
Sälja in och genomföra skräddarsydda kampanjer baserade på data och insikter
Samarbeta nära team inom försäljning, marknadsföring och teknik
Arbeta affärsdrivet för att identifiera tillväxtmöjligheter och skapa resultat
Vi söker dig som:
Har erfarenhet inom försäljning eller marknadsföring, gärna inom media, digital annonsering eller e-handel
Är analytisk, affärsdriven och självgående
Har god förståelse för eller ett starkt intresse för performance marketing
Trivs i ett högt tempo och har en stark drivkraft att leverera resultat
Är en lagspelare med god samarbetsförmåga och prestigelös inställning
Vi erbjuder dig:
En ansvarsfull roll med stora utvecklingsmöjligheter
Ett engagerat och drivet team där idéer och initiativ värdesätts
En produkt och tjänst som skapar konkret värde för både konsumenter och företag
Flexibilitet, frihet under ansvar och en kultur som uppmuntrar innovation
Redo för nästa steg i karriären inom e-handel och digital försäljning?
Sök rollen som Partner Manager och bli en del av ett bolag som växer - och gör skillnad.Publiceringsdatum2025-08-21Så ansöker du
Denna rekrytering sker i samarbete med Talent&Partner. Skicka in din ansökan så snart som möjligt då urval sker löpande. Din ansökan bör innehålla CV och ett personligt brev (gärna med foto).
Ansökan skickas till work@talentpartner.se
. Så ansöker du
E-post: work@talentpartner.se
