Parkarbetare Säsongspersonal
2026-02-23
Parkenheten är en del av verksamheten Teknisk service som är organiserad under Tekniska förvaltningen.
Till vår Parkenhet söker vi nu dig som vill arbeta i Hudiksvalls kommuns parker och grönområden.
Parkenheten är en del av verksamheten Teknisk service som är organiserad under Tekniska förvaltningen.

Till vår Parkenhet söker vi nu dig som vill arbeta i Hudiksvalls kommuns parker och grönområden.

Vår kommun har fina parker och blomsterarrangemang som vi ansvarar för. Vi har egna växthus där sommarblommor drivs upp. Vårt uppdrag är att sköta och underhålla offentliga parker och grönområden så att kommunens medborgare, besökare och verksamheter får uppleva en trygg, säker och fin grön miljö. Tyngdpunkten för verksamheten är under sommarhalvåret men vi har också verksamhet vintertid. Parkenheten består av ca 8 tillsvidareanställda och ytterligare ca 20 medarbetare sommartid. Verksamheten utgår från Håstaäng och från växthusen på Soldatvägen.

Dina arbetsuppgifter
Dina arbetsuppgifter kommer att vara allt inom trädgårdsarbete. Du kommer att utföra olika parkarbeten i kommunen, exempelvis skötsel i offentliga parker, lekplatser, utegym samt grönområden. Arbetsuppgifter görs både självständigt och tillsammans med övriga medarbetare. Du är en viktig del i ett team och i arbetsuppgifterna ingår även planering och rapportering

Profil
Vi söker dig med stort engagemang och som brinner för grönytor och parker.
Stor vikt kommer att läggas vid dina personliga egenskaper det är viktigt för oss att alla medarbetare ska trivas, utvecklas och växa inom arbetslaget och nå resultat.
I samspelet med arbetskamrater och kommuninvånare krävs att du har en god samarbetsförmåga, är positiv och serviceinriktad.
Vi söker dig med erfarenhet av praktiskt arbete. Vi ser gärna att du har tidigare erfarenhet från nämnda arbetsuppgifter. Du har fallenhet att kunna planera och strukturera ditt arbete.
B-körkort är ett krav.
Om förvaltningen
Vi sopar gator, plogar vägar och bygger nya när Hudiksvalls tätorter växer. Vi gör så att parkerna blommar och att ser till att matavfallet du sorterar blir till biogas till bilar och gödsel på våra åkrar. Vi lagar näringsrik mat till våra barn, unga och gamla - varje dag. Vi ansvarar för kartor och GIS så samhället kan utvecklas. Vi ser till att det finns rent vatten i din kran och i naturen och att våra elever kommer till och från skolan säkert med skolskjutsar. Vi sköter fastigheter så som äldreboenden, skolor, badhus och sporthallar - och håller dem rena och fina. Tillsammans är vi tekniska förvaltningen - en del av Hudiksvalls kommun.
Om Hudiksvalls kommun
Mitt i Sverige, vid den vackra hälsingekusten, ligger Hudiksvalls kommun - eller kanske mer känt som Glada Hudik. Här lever 37 600 glada hudikbor, och mer än hälften av oss bor på landsbygden.
I Hudiksvalls kommun är avstånden korta till det mesta man vill göra och det man behöver, och du får tid över till det som är viktigt i livet. Här finns närhet till kontrastrika miljöer, ett aktivt föreningsliv och ett näringsliv med stor handlingskraft - många världsledande företag har sitt säte i vår kommun.
Hudiksvalls kommun är den största arbetsgivaren i kommunen. Tillsammans är vi 3 800 medarbetare, inom 300 olika yrken, som varje dag jobbar för att skapa värde för dem vi är till för - våra kommuninvånare. Det är ett stort och viktigt uppdrag som ska genomsyras av trygghet, öppenhet, delaktighet och jämlikhet. På så sätt hjälps vi åt att bygga ett samhälle där alla människor är lika mycket värda.
Tänk på att inte skriva känsliga personuppgifter eller värderande information i din ansökan. Om du har skyddade personuppgifter vill vi att du ansöker genom att kontakta den rekryteringsansvariga som står i annonsen.
Din ansökan blir en allmän handling enligt offentlighetsprincipen.
Läs mer om vad vi som arbetsgivare kan erbjuda dig: www.hudiksvall.se/jobbahososs

Ersättning
Månadslön

Så ansöker du
