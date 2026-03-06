Parkarbetare Säsongspersonal
Ånge Kommun / Trädgårdsanläggarjobb / Ånge Visa alla trädgårdsanläggarjobb i Ånge
, Ragunda
, Ljusdal
, Timrå
, Sundsvall
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Ånge Kommun i Ånge
Till vår Parkenhet söker vi dig som vill arbeta med skötsel av Ånge kommuns parker och grönområden. Vi söker nu sju parkarbetare till kommunens parkanläggningar.
Ånge kommun ligger mitt i Sverige. Här är du omgiven av Ljungandalens storslagna landskap, vackra boendemiljöer och människor som värnar om varandra. Dessutom har du tillgång till en mängdfritidsaktiviteter och ett rikt kulturliv. I Ånge kommun finns allt du behöver, och med goda kommunikationer har du städer och fjäll inom räckhåll. Här är livet enkelt och nära!
Parkarbetare SäsongspersonalPubliceringsdatum2026-03-06Dina arbetsuppgifter
Ditt huvudsakliga arbetsområde är parkskötsel, där gräsklippning utgör en stor del av arbetet. Arbetsuppgifterna innefattar även skötsel och underhåll av kommunens parker, planteringar och blomsterarrangemang. Du arbetar tillsammans med andra parkarbetare i ett team där ni gemensamt ansvarar för att hålla kommunens grönområden välskötta och trivsamma. Arbetet är varierande och innebär att ni förflyttar er mellan olika platser och arbetar i stora delar av kommunen.
Övrig information
Säsongsanställning under perioden 260401-261031. Heltid under dagtid och vardagar. Välkommen med din ansökan!Kvalifikationer
Vi söker dig som har erfarenhet inom arbetsområdet. Du ska ha god förmåga att kommunicera och ge bra service. För att lyckas ska du ha lätt för att samarbeta, ha förmågan att arbeta självständigt och kunna ta egna initiativ samt vara flexibel i ditt agerande.
krav på röjsågskörkort nivå RA, RB
arbete på väg-kurs
körkort och erfarenhet av arbetsuppgifterna är meriterande Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-10 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "1:2026:014". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Ånge kommun
(org.nr 212000-2387) Körkort
För detta jobb krävs körkort. Kontakt
Rekryterande chef
Jens Östlund 0690250287 Jobbnummer
9781039