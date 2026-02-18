Parkarbetare
Ronneby kommun / Trädgårdsanläggarjobb / Ronneby Visa alla trädgårdsanläggarjobb i Ronneby
2026-02-18
, Karlskrona
, Karlshamn
, Tingsryd
, Torsås
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Ronneby kommun i Ronneby
Nu har du chansen att bli en av oss!
Vi arbetar tillsammans med hjärta och kvalitet för att kunna ge bästa möjliga service till Ronneby kommuns invånare. Ronneby ligger vackert mellan hav och skog i mitten av Blekinge. Dessutom har vi bra kommunikationer med bil, tåg och flyg.
Dina 2500 blivande kollegor är duktiga på att möta framtidens utmaningar och våra invånares ökade förväntningar genom digitalisering, samarbete och ett engagerat ledarskap.
Tillsammans med dig gör vi Ronneby ännu bättre!
Läs om Ronneby kommun via https://bit.ly/ArbetapåRonnebykommunPubliceringsdatum2026-02-18Arbetsuppgifter
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter består av:
Rensning av rabatter
Plantering av sommarblommor, buskar och andra växter
Beskärning av träd och buskar
Vattning och skötsel av planteringar
Ogräsbekämpning
Skötsel av lekplatser
Gräsklippning och annan markskötsel
Allmänt underhåll av park- och grönområden
Under vintertid ingår även snöröjning och avverkning av träd.
Du kan även komma att ingå i vinterjouren.Kvalifikationer
Vem är du?
Vi söker dig som har ett äkta intresse för utemiljöer och som trivs i ett praktiskt, fysiskt och utomhusbaserat arbete. Du är noggrann, ansvarstagande och har lätt för att samarbeta med kollegor, samtidigt som du klarar av att planera och genomföra arbetsuppgifter på egen hand.
Vi erbjuder
Ett meningsfullt arbete där du bidrar till en attraktiv kommun
En trevlig arbetsmiljö med engagerade kollegor
Möjlighet att utvecklas i din yrkesroll inom park- och grönyteskötsel
För att vara aktuell för tjänsten krävs:
* Utbildning inom parkområdet (t.ex. park- och trädgårdsskötsel eller motsvarande)
* God samarbetsförmåga
* Förmåga att arbeta både självständigt och i grupp
* B-körkort (bil)
Meriterande:
* BE-körkort
* Erfarenhet av parkarbete är meriterande
* Grönt kort
* Motorsågsutbildning
* Röjsågsutbildning
* Andra relevanta utbildningar
ÖVRIGT
Observera att Ronneby kommun har tagit bort det personliga brevet från ansökningsprocessen.
Du som söker en tjänst hos oss kommer istället i ansökningsförfarandet att få svara på ett antal frågor där du beskriver din kompetens inom efterfrågat område. I urvalsarbetet kommer vi att utgå ifrån dessa svar som komplement till ditt CV, och alltså inte begära in ett personligt brev.
Tillsättning sker om erforderliga beslut fattas.
Ronneby kommun krigsplacerar all tillsvidareanställd personal.
Vi undanber oss alla erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna annons.
För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen samt möjliggöra god kommunikation med dig som sökande ber vi dig ansöka via ansökningslänken i annonsen.
En ansökan till Ronneby kommun är en allmän handling och dina personuppgifter hanteras enligt GDPR. Ersättning
Enligt avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-15 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C306926-2026-". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Ronneby kommun
(org.nr 212000-0837) Kontakt
Enhetschef park
Unni Johansson unni.johannesson@ronneby.se Jobbnummer
9748938