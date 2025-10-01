Parkarbetare
2025-10-01
Att arbeta i en mindre kommun gör att du får chansen att prova på nya saker, att du får känna ansvar och förtroende i din yrkesroll samt att du utvecklas i ditt arbete. Att utvecklas genom att få en inblick och vara delaktig i hela processen gör att man växer som medarbetare. Vi tror även att både känna och ta ansvar är viktigt för utvecklingen. Det ger dessutom en mycket värdefull erfarenhet i det fortsatta arbetslivet. I Älvsbyns kommun hjälper vi varandra och arbetar tillsammans för att uppnå goda resultat. Vi ser fram emot din ansökan hos oss!Verksamhetsområdet Kultur och fritid söker parkarbetare som ska arbeta på Kanis skidanläggning under vinterhalvåret och till parkenheten under sommaren.Publiceringsdatum2025-10-01Dina arbetsuppgifter
Under vinterhalvåret arbetar du med att göra snö och i kommunens längdskidspår samt slalombacke. Du kommer även arbeta med att sälja liftkort och sköta liftanläggning med bevakning av liften. Schemalagd arbetstid som innefattar dag, kväll och helg. Under perioden som det är snötillverkning så innefattar även nattjobb.
Under sommarhalvåret ansvarar du för skötseln av kommunens parker och gröna utemiljöer. Vi strävar efter att skapa trygga och vackra miljöer för människor att vistas i och som gör skillnad för både invånare och besökare. Exempel på arbetsuppgifter är gräsklippning, putsning med grästrimmer, lövhantering, skötsel av rabatter och buskage, plantering av sommarblommor, perenner, buskar och träd samt beskärning. Renhållning så som plockning av skräp och skötsel av lekparker förekommer också. Schemalagd arbetstid dagtid måndag-fredag.
Som parkarbetare har du stora möjligheter att arbeta självständigt och det är därför viktigt att du är lösningsfokuserad och kan fatta egna beslut. Arbetet är fysiskt varierande och du behöver ha ha god kondition för uppdraget.Kvalifikationer
Vi söker dig som har lägst gymnasieutbildning. Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.
Ett ständigt lärande i syfte att utveckla såväl verksamheten som dig själv är något du finner viktigt. Du är säkerhetsmedveten, ansvarskännande, engagerad och står för värderingar som ömsesidig respekt, tolerans och öppenhet. God samarbetsförmåga är för dig en självklarhet eftersom du kommer att arbeta i grupp tillsammans med dina kolleger. Vi förutsätter att du har en hög servicenivå i ditt arbete.
Du behärskar det svenska språket i tal och skrift men vi ser gärna att du talar fler språk.
B-körkort är ett krav. Ser gärna att du har skoterkort.
Vi erbjuder dig en tidsbegränsad anställning på 100% till och med 260630 med möjlighet till tillsvidareanställning. Tillsättning efter överenskommelse. Vi tillämpar provanställning vid nyrekrytering.
Sista ansökningsdag 251026
Individuell lönesättning, ange gärna löneanspråk.
Som medarbetare hos oss i Älvsbyns kommun kan du ta del av ett antal förmåner.
Läs mer om våra förmåner https://www.alvsbyn.se/arbete-och-karriar/personalformaner/
Läs mer om att bo i Älvsbyns https://www.alvsbyn.se/bygga-bo-och-miljo/flyttahit/
Anställningsvillkor enligt avtal. Kommunen strävar efter en jämn fördelning mellan kvinnor och män samt ökad mångfald inom alla yrkesområden.
Inför rekryteringsarbetet har Älvsbyns kommun tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss därför bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande.
Älvsbyn är Norrbottens pärla.
I vår kommun får cirka 8 000 människor möjligheten att arbeta, bo och leva nära naturen. Vi är stolta över skolorna för de yngre och omsorgen av de äldre. Många är engagerade inom föreningslivet och det gör vår kommun levande och livskraftig. Ersättning
Sista dag att ansöka är 2025-10-26
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Älvsbyns kommun
