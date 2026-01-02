Parkanläggare
2026-01-02
Sala kommun har 2 000 medarbetare som varje dag levererar samhällstjänster till ca 23 00 kommuninvånare. En långsiktig ekonomisk, social och miljömässig hållbar utveckling är den naturliga utgångspunkten för alla våra verksamheter i en kommun som växer och som ska präglas av livskraft i hela kommunen.
Är du en snöskottande superhjälte som är van att arbeta med drift och utveckling av gröna miljöer och det offentliga rummet? Är du van att hantera maskiner lika lätt som du byter kanal på TV? Drömmer du om att skapa gröna oaser där folk kan koppla av och njuta eller lekplatser som sprider glädje?
Vi letar efter en omtänksam, driven och glädjespridande kollega till vårt team i Sala. Känner du igen dig? Läs vidare!
Om arbetsplatsen
Tekniska kontoret har totalt ca 200 medarbetare. Enheten för park och gata ansvarar för drift och förvaltning av kommunens gator, parker, skogsinnehav och gruvans vattensystem. Vi ansvarar även för verkstad, koordinera fordonsinköp och uthyrning av fordon till hela kommunen.
Som kollega på park- och gatuenheten kommer du att få chansen att förvandla parker, gator och torg till attraktiva och hållbara miljöer. Här är du med och förvaltar områden där våra besökare älskar att spendera sina dagar. Oavsett om det handlar om drift, anläggning eller snö-/halkbekämpning, håller du Sala säkert och vackert året runt. I dina arbetsuppgifter ingår även annat, så som t.ex. renhållning, skötsel av lekplatser, yttre fastighetsmark och skogsbruk.
Vi söker en kollega som sprider både omtanke och glädje, vi söker dig som vill hjälpa oss att sätta silverkant på Salas offentliga miljöer. Kvalifikationer
För att passa för detta jobb vill vi att du har ett brinnande intresse för våra offentliga miljöer. Vi vill att du är utbildad anläggare, trädgårdsmästare eller har annan utbildning/yrkeserfarenhet som arbetsgivaren bedömer som likvärdig.
Vi söker dig som kanske har en superkraft eller två. Och för att klara av den här tjänsten måste du ha 5-10 års erfarenhet av drift eller anläggning inklusive erfarenhet av snö- och halkbekämpning i egen regi och kommunal verksamhet.
Det är meriterande med utbildning inom leksäkerhet (SS-EN 1176), arbete på väg, säkra lyft, skylift och systematiskt arbetsmiljöarbete.
Som person vill vi att du är positiv, kommunikativ och självgående. Du trivs med att arbeta i ett team men kan även arbeta självständigt vid behov.
För oss är det viktigt att vi trivs tillsammans och därför ställer vi krav på att du har en god samarbetsförmåga. Andra egenskaper vi tycker är viktiga är att du är engagerad och serviceinriktad precis som dina framtida kollegor.
Körkort klass B samt motorsågskort (minst A+B) är ett krav.
Beredskapstjänst kan förekomma.
Stor vikt läggs vid personlig lämplighet.
Observera att intervjuer sker löpande och annons kan komma att avslutas i förtid.
Välkommen med din ansökan senast 2026-01-18
Ansökan sker från www.sala.se/ledigajobb.
Vi tar inte emot ansökningar via e-post.
Upplysningar
Vill du veta mer om tjänsten är du välkommen att kontakta:
Enhetschef, Jessica Ingelsson, jessica.ingelsson@sala.seFacklig kontakt
Kommunal, telefon: 010-442 81 83
Om Sala kommun
Sala är en trivsam småstad med levande landsbygd och närhet till flera storstäder. I kommunen bor nästan 23 000 invånare varav ca 13 000 i Sala stad. Tack vare korta avstånd, avgiftsfri kollektivtrafik och bra service runtom i hela kommunen finns möjlighet till livskvalitet och en enklare vardag. I kommunen finns ett starkt näringsliv, ett rikt föreningsliv och natursköna områden som inbjuder till aktivitet och rekreation. När längtan till storstan tar över kan du med enkelhet ta tåget. Du når Västerås och Uppsala på ca 30 min och Stockholm på ca 75 min. Är du inte redo att lämna storstan för Sala än så går det naturligtvis bra att pendla, vilket flera av våra 2000 medarbetare gör.
Läs mer om Sala på www.sala.se.
Välkommen med din ansökan!
Sala kommun söker dig som har kompetens att bidra till våra verksamheter oavsett kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, sexuell läggning, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning och ålder.
individuell lönesättning
Sista dag att ansöka är 2026-01-18
