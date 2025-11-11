Paralegal till spännande konsultuppdrag
2025-11-11
Vi söker nu en erfaren paralegal till ett konsultuppdrag med start omgående, som pågår till maj 2026. Vår kund har sitt kontor i centrala Stockholm och erbjuder en inspirerande miljö tillsammans med engagerade kollegor inom juridik och finans.

Dina arbetsuppgifter
I rollen som paralegal kommer du att stödja kundens juridik- och finansteam i deras dagliga arbete och i pågående projekt. Du blir en central del i organisationens arbete med avtalshantering, bolagsformalia och processer kopplade till nya transaktioner.
Exempel på arbetsuppgifter:
* Hantering, signering och insamling av avtal inom organisationen
* Leda processen för uppfyllandevillkor och KYC inför slutförandet av nya bolagstransaktioner
* Ansvara för löpande bolagsrapportering, registreringar och andra legala underhållsaktiviteter
* Samverka med interna funktioner såsom Legal, Finance, HR, Strategy och Communication
* Stödja hantering av externa intressenter såsom investerare, finansinstitut och policyorganisationer
* Delta i särskilda projekt vid behov
Vem är du?
Vi söker dig som har gedigen erfarenhet av att arbeta som paralegal eller legal assistant i en snabbrörlig och professionell miljö. Du trivs med att arbeta självständigt, men är samtidigt en lagspelare som bidrar till en positiv och lösningsorienterad arbetskultur.
För att lyckas i rollen tror vi att du har:
* Minst 5 års erfarenhet av arbete som paralegal, legal assistant eller i liknande administrativ roll
* Mycket goda kunskaper i svenska och engelska, både muntligt och skriftligt
* God struktur, noggrannhet och förmåga att hantera flera uppgifter parallellt
* Vana att arbeta under tidspress och leverera med hög kvalitet
* En proaktiv, flexibel och prestigelös inställning
* Personliga egenskaper som beslutsamhet, initiativförmåga, ansvarstagande och humor värderas högt
Du erbjuds
Detta är ett konsultuppdrag via Jurek, med start omgående och pågående till maj 2026. Du kommer att arbeta hos vår kund i centrala Stockholm, i en miljö som präglas av innovation, samarbete och engagemang för hållbar utveckling.
Som konsult hos Jurek får du möjlighet att arbeta på spännande arbetsplatser och utvecklas i din karriär. Vid din sida har du en dedikerad konsultchef som stöttar dig under uppdraget, och du blir en del av vårt stora konsultnätverk med inspirerande aktiviteter och träffar.
Då urval och intervjuer sker löpande är du varmt välkommen med din ansökan så snart som möjligt via www.jurek.se
Vid frågor om tjänsten är du välkommen att kontakta ansvarig konsultchef Hedda Grenlöv på hedda.grenlov@jurek.se
eller Evelina Thimper på evelina.thimper@jurek.se

Om företaget
Jurek Recruitment & Consulting grundades 2006 av serieentreprenören Shervin Razani och är ett växande företag med fokus på flexibla och kundanpassade rekryterings- och konsulttjänster. Vi rekryterar och hyr ut talanger inom juridik, ekonomi, HR, marknad/kommunikation, administration och management - från studenter till erfarna specialister.
År 2024 utsågs Jurek till en av Sveriges 100 mest attraktiva arbetsgivare av Karriärföretagen - ett kvitto på vårt arbete med att skapa unika karriärmöjligheter för våra konsulter.
Nyfiken på att veta mer om hur det är att konsulta via oss? Läs vad våra konsulter säger här: https://jurek.se/konsult-hos-oss-pa-jurek

Ersättning
Fast lön

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-12-11

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
(org.nr 556694-5324), http://www.jurek.se/ Arbetsplats
Jurek Rekrytering & Bemanning AB Kontakt
Consultant Manager
Evelina Thimper Jobbnummer
9599958