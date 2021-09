Paraden Kvarterskrog & Bar söker en kock - Bockholmen Gruppen AB - Optikerjobb i Stockholm

Prenumerera på nya jobb hos Bockholmen Gruppen AB

Bockholmen Gruppen AB / Optikerjobb / Stockholm2021-09-17Paraden Kvarterskrog & Bar söker en kockNär vi tänker på en perfekt middag så ser vi ett bord belamrat med tallrikar och glas framför oss. Lite rödvin från huvudrätten, några glas med grappa, kaffekoppar. Efterrätter på väg in, huvudrätter på väg ut. Hög och stimmig stämning.2017 öppnade vi dörrarna för Paraden Kvarterskrog som är döpt efter kvarteret och biografen som huserade i dessa lokaler på 30-talet. I dag har filmen bytts ut mot mat och dryck, men andan om en plats för upplevelser och inspiration lever vidare. Här har vi skapat ännu en fantastisk kvarterskrog för både våra kvartersgäster likaväl för de gäster som kommer långväga med allt från frukost till middag med härlig miljö, sympatiska priser och bra service.Som kock är din uppgift att driva och utveckla köket efter dem ramar som är satta av ledningen och köksmästaren. Ditt arbete går ut på att säkerhetsställa att maten tillagas enligt recept och självklart kunna arbeta bra både ensam och i grupp.Om digFör att lyckas i denna tjänst ser vi att duhar stor passion för mat och serviceär initiativtagandeär social och trevligär en teamplayer2021-09-17Du kommer bl.a. ansvara fördin station i köketatt maten tillagas enligt recept och standardatt upprätthålla företages rutiner och policyDu kommer få jobba i ett starkt och duktigt gäng där vi värdesätter trivsel allra högst. Har man inte roligt och trivs på jobbet gör man inte ett bra jobb, det är så vi tänker. Vii vill att vår personal ska växa och utvecklas med oss!Ansök via länken. Vi tar ej emot ansökningar via e-post.Varaktighet, arbetstidHeltid Anställningstid enligt överenskommelseLön enligt överenskommelseSista dag att ansöka är 2022-03-06Bockholmen Gruppen AB5977114