Kultursamordnare, 2 tjänster
Vänersborgs kommun, Kultur- och fritidsförvaltningen / Administratörsjobb / Vänersborg Visa alla administratörsjobb i Vänersborg
2026-07-29
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Vill du vara med och skapa framtidens mötesplats för unga i Vänersborg?
Kultur- och fritidsförvaltningen i Vänersborgs kommun söker nu två engagerade och kreativa kultursamordnare till ungas öppna mötesplatser – där ungas idéer, kreativitet och inflytande står i centrum.
Ungdomsverksamheten i Kultur och fritidsförvaltningen står inför en spännande utvecklingsresa. Vi bygger en ny mötesplats för unga där kultur, skapande och gemenskap möts. Vårt arbetssätt grundar sig i forskning om ungas delaktighet och inflytande, och tillsammans med ungdomarna formar vi verksamheten utifrån deras behov, intressen och drömmar Nu söker vi två kultursamordnare med lite olika inriktning eller att du har båda. Gemensamt för båda tjänsterna är att du får möjlighet att inspirera unga, skapa meningsfulla aktiviteter och bidra till ett levande kulturliv i Vänersborg.
Om Kultur- och fritidsförvaltningen
Kultur- och fritidsförvaltningen i Vänersborgs kommun består av cirka 100 medarbetare som tillsammans arbetar för att skapa goda förutsättningar för ett rikt kultur-, fritids- och föreningsliv.
Kulturverksamheten omfattar Kulturhuset, Biblioteken samt Musik- och kulturskolan. Inom fritidsverksamheten finns Ungas öppna mötesplatser, Idrottsanläggningar samt Friluftsliv. Tillsammans bidrar vi till att skapa attraktiva, inspirerande och tillgängliga miljöer där människor kan mötas, utvecklas och ta del av kultur- och fritidsaktiviteter genom hela livet.
Förvaltningens uppdrag är att utveckla och bedriva verksamheten utifrån kommunens vision, politiskt beslutade mål och gällande lagstiftning. Vi arbetar för att kultur och fritid ska vara en självklar del av ett hållbart, attraktivt och inkluderande Vänersborg.
Om uppdraget
Som kultursamordnare arbetar du nära unga och skapar förutsättningar för deras kreativitet, engagemang och utveckling. Du planerar, genomför och utvecklar aktiviteter tillsammans med ungdomar samt arrangerar kulturaktiviteter och evenemang som engagerar både deltagare och publik. I rollen samverkar du med föreningsliv, kulturaktörer, skolor och organisationer för att utveckla verksamheten och skapa fler möjligheter för unga att uppleva, utöva och påverka kultur. Du blir en del av ett team med flera kultursamordnare och fritidsledare som tillsammans driver och utvecklar timjan och kommande ungas mötesplats verksamheter. Timjan erbjuder inspirerande lokaler mitt i centrala Vänersborg med musikstudio, kreativa verkstäder och utställningsytor. Verksamheten är HBTQI-certifierad och genomsyras av inkludering, tillgänglighet och respekt för alla människors lika värde.Publiceringsdatum2026-07-29Dina arbetsuppgifter
Planera, genomföra och utveckla kultur- och skapandeverksamhet tillsammans med unga. Skapa mötesplatser som främjar delaktighet, inflytande och kreativitet. Arrangera kulturaktiviteter, evenemang och offentliga arrangemang. Bygga och utveckla samarbeten med föreningar, kulturaktörer och andra verksamheter. Projektleda och administrera kulturprojekt. Arbeta aktivt med ungdomsinflytande och medskapande processer. Inspirera och stötta unga i deras kreativa utveckling. Du kommer att ansvara för och utveckla Timjans musikstudio samt skapa aktiviteter inom exempelvis musikproduktion, inspelning, låtskrivande, DJ-verksamhet och andra musikrelaterade uttryck. Du stöttar unga i deras kreativa processer och skapar möjligheter för dem att utvecklas både individuellt och tillsammans med andra. Du kommer att utveckla och genomföra aktiviteter inom exempelvis konst, illustration, hantverk, design, utställningar och andra kreativa uttrycksformer. Du inspirerar unga att utveckla sina idéer och egna projekt samt bidrar till att synliggöra ungas skapande genom utställningar och arrangemang.Kvalifikationer
Vi söker dig som har:
Eftergymnasial utbildning inom kultur, konst, musik, pedagogik eller annan utbildning som arbetsgivaren bedömer som likvärdig.
Erfarenhet av kulturarbete, projektledning eller verksamhetsutveckling.
God förmåga att skapa relationer och bygga förtroende hos unga.
Förmåga att arbeta självständigt samtidigt som du trivs i ett nära samarbete med kollegor och externa aktörer.
God kommunikativ förmåga i tal och skrift.
Det är meriterande om du har:
Erfarenhet av arbete med ungdomar eller ungdomsverksamhet. Erfarenhet av att leda skapande processer och kulturaktiviteter. Körkort B.
Erfarenhet av konstnärligt arbete, utställningsverksamhet eller kreativa verkstäder för unga.
Erfarenhet av musikproduktion, studioverksamhet och digitala musikverktyg.
Vem är du?
Du är en engagerad och kreativ person som ser möjligheter där andra ser hinder. Du trivs i mötet med unga människor och har förmågan att skapa delaktighet, engagemang och trygghet. Du är initiativrik, ansvarstagande och tycker om att omsätta idéer till verklighet. Framför allt tror vi att du delar vår övertygelse om att kultur och kreativitet kan göra skillnad i unga människors liv.
Kontaktperson för tjänsten återkommer 10 augusti efter semester för att svara på frågor.
Om Vänersborgs kommun
Som medarbetare i Vänersborgs kommun bidrar du till att göra vardagen enklare för våra 40 000 medborgare i kommunen. I Vänersborgs kommun jobbar 3 600 anställda och vi arbetar för att vara attraktiv och hållbar i alla delar, hela livet.
Vi arbetar med individuell lönesättning och erbjuder förmåner kopplade till anställningen.
Vill du veta mer om oss som arbetsgivare, våra förmåner och hur vår lönesättning fungerar? Besök vår karriärsida .
Övrig information
Vi ser mångfald som en styrka som berikar vår verksamhet och välkomnar sökande med olika bakgrund. Har du skyddade personuppgifter vänligen kontakta kontaktpersonen för annonsen via telefon och skicka din ansökan via post.
Kommunen har gjort aktiva val i denna rekrytering och vill därför inte bli kontaktade med erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp/kompetensförmedling. Kontaktuppgifter till din fackliga organisation hittar du här . Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-17 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Vänersborgs Kommun
(org.nr 212000-1538), https://www.vanersborg.se
Sundsgatan 29 (visa karta
)
462 85 VÄNERSBORG Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Vänersborgs kommun, Kultur- och fritidsförvaltningen Kontakt
Enhetschef
Åsa Vadenbo asa.vadenbo@vanersborg.se 0521-721408 Jobbnummer
10015501