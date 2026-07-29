Serviceinriktad receptionist till myndighet i Solna!
Middlepoint AB / Receptionistjobb / Stockholm Visa alla receptionistjobb i Stockholm
2026-07-29
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Om tjänsten Vi på Middlepoint söker en ny servicestjärna till vårt team! I den här rollen arbetar du hos vår kund, en myndighet med kontor i Solna. Du blir en del av ett mindre serviceteam och arbetar brett inom reception och konferens, där service, värdskap och ett professionellt bemötande står i fokus. Du får en varierad vardag i en social och affärsmässig miljö, med många kontaktytor och möjlighet att utvecklas i din roll. Här får du möjlighet att bidra till att både besökare och medarbetare får en positiv och välkomnande upplevelse.
I dina arbetsuppgifter ingår bland annat:
Välkomna medarbetare och kunder
Diverse administrativa uppgifter och fakturahantering
Telefon och mail
Ansvara för gemensamma ytor, konferensrum och catering
Förbereda inför möten och konferenser
Bokningar och beställningar
Posthantering och bud
Nyckelhantering och passerkortssystem
Växel och telefoni
Kontakt med leverantörer
Vem är du? Du är en riktig servicestjärna som brinner för mötet med människor och trivs i en social och varierad arbetsmiljö! Du är varm, positiv och välkomnande och har ett professionellt bemötande. Som person är du ansvarstagande, lösningsorienterad och flexibel, och du ser möjligheter även när utmaningar uppstår. Du tycker om att hjälpa andra och bidrar gärna till att skapa en positiv upplevelse för både besökare och medarbetare.
Krav för tjänsten
Talar flytande svenska och engelska
Arbetat med service tidigare, gärna i kontorsmiljö
Bekväm med Microsoft Office-paketet
Avslutad gymnasieutbildning
Om Anställning Anställning: Visstidsanställning till och med 30 december 2026. Omfattning: Heltid, 100% Start: Omgående Arbetstider: Måndag till fredag ca kl 08-17
Om Middlepoint Vi vet att ett personligt och positivt bemötande är grunden till en god serviceupplevelse. Med omtanke och värdskap som röd tråd har Middlepoint levererat högklassig arbetsplats- och frontdeskservice sedan starten 2009. Vi är ISO-certifierade inom kvalité (9001), miljö (14001) och arbetsmiljö (45001) och är ett helägt dotterbolag till Coor. Genom noga och omsorgsfullt utvalda medarbetare skapar vi välkomnande miljöer där vi kan hålla fokus på alla detaljer och göra det lilla extra. Hos oss är kunderna mittpunkten.
Är du sugen på en utvecklande och riktigt rolig utmaning? Skicka in ditt cv och personliga brev.
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Vännerna på Middlepoint! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2027-01-25 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-8144877-2122387". Arbetsgivare Middlepoint AB
(org.nr 556789-6864), https://jobba.middlepoint.se
Engelbrektsgatan 7 (visa karta
)
114 32 STOCKHOLM Arbetsplats
Middlepoint Jobbnummer
10015510