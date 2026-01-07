Paid Social Media Specialist
Som Paid Social Media Specialist hos Våning 18 i Halmstad ansvarar du för att skapa, optimera och analysera kampanjer i sociala medier som driver resultat för våra kunder.
Du planerar, optimerar och analyserar kampanjer på plattformar som Meta (Facebook & Instagram), TikTok, LinkedIn och Snapchat. Du säkerställer att rätt målgrupper nås och att kampanjerna genererar maximal avkastning. En central del av rollen är att bygga starka kundrelationer och kommunicera insikter och rekommendationer.
Planera, sätta upp och optimera kampanjer på sociala plattformar
Analysera resultat och identifiera optimeringsmöjligheter
A/B-testa annonser, målgrupper och kreativa koncept
Arbeta nära kreatörer för engagerande annonsinnehåll
Implementera AI-drivna processer för effektivisering
Analysera och rapportera resultat till kunder
Vi söker dig som
Gedigen erfarenhet av Meta (Facebook & Instagram) annonsering
Djup förståelse för målgruppssegmentering
Förmåga att tolka data i Google Analytics
God kommunikativ förmåga och trivs med kundkontakt
Strukturerad och kan hantera flera kampanjer samtidigt
Meriterande
Erfarenhet av TikTok, LinkedIn eller Snapchat Ads
Kunskap om kreativ produktion för sociala medier
Intresse för AI och automatisering inom performance marketing
Google Ads-certifiering Så ansöker du
