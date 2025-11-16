Paid Social Media Specialist
Viva Media AB / Marknadsföringsjobb / Malmö
2025-11-16
, Burlöv
, Lomma
, Staffanstorp
, Vellinge
eller i hela Sverige
, Kalmar
, Solna
, Uppsala
eller i hela Sverige
Viva är en av Nordens främsta byråer inom digital marknadsföring, där vi kombinerar mänsklig expertis med AI och smarta verktyg för att skapa långsiktig, datadriven tillväxt för våra kunder. Vi strävar efter extremt nöjda kunder och stolta medarbetare - och vi bygger framgång genom både de resultat vi levererar och den kultur vi skapar. Idag är vi drygt 80 medarbetare med kontor i Uppsala, Malmö och Kalmar.
Viva Media växer och söker en Paid Social Media Specialist som vill skapa smarta, effektiva och datadrivna kampanjer på sociala plattformar. Vi är en byrå där strategi, analys och kreativitet går hand i hand för att leverera marknadsföring som gör verklig skillnad!
Om rollen
Som Paid Social Media Specialist är du ansvarig för att planera, optimera och analysera kampanjer på plattformar såsom Meta, TikTok, LinkedIn och Snapchat. Du säkerställer att rätt målgrupper nås, att kampanjerna genererar resultat och att kunderna får maximal avkastning på sin investering. En naturlig del av det arbetet innebär också att diskutera och utvärdera kreativt material anpassat för de olika kanalerna och marknadsföringens syfte.
En central del av rollen är att bygga starka kundrelationer. Du trivs med att ha direkt kundkontakt, förstå deras behov och kommunicera insikter och rekommendationer på ett tydligt och engagerande sätt. Vi söker dig som både tycker att kunddialogen är rolig och ser den som en naturlig del av ett framgångsrikt samarbete.
I rollen kommer du att:
Planera, sätta upp och optimera annonseringskampanjer på sociala plattformar.
Analysera resultat och identifiera optimeringsmöjligheter baserat på data och insikter.
A/B-testa annonser, målgrupper och kreativa koncept för att förbättra kampanjernas effektivitet.
Arbeta nära kreatörer för att utveckla relevant och engagerande annonsinnehåll.
Implementera AI-drivna processer som ett medel för att effektivisera arbetet, stärka analysförmågan och skapa långsiktig tillväxt.
Analysera och rapportera resultat samt rekommendera nästa steg för kontinuerlig utveckling.
Vara en del av kundens hela resa genom att arbeta i ett dedikerat kundteam, nära Client Managers och andra digitala specialister, för att skapa synergieffekter och långsiktig framgång.
Vem är du?
Du är en analytisk och strategisk marknadsförare som brinner för annonsering på sociala plattformar. Du har en naturlig förmåga att skapa och optimera kampanjer, men också en stark kommunikativ ådra som gör att du kan förklara komplex data och insikter på ett tydligt och affärsdrivet sätt.
Vi tror att du har:
Gedigen erfarenhet av att hantera betald annonsering på Meta, TikTok, LinkedIn eller andra sociala plattformar.
Djup förståelse för målgruppssegmentering och besitter kunskap kring strategier för både varumärkeskännedom och konvertering.
Förmåga att tolka och analysera data i Google Analytics och andra analysverktyg.
God kommunikativ förmåga - du trivs med kundkontakt och är skicklig på att presentera insikter och rekommendationer.
Strukturerad och självgående - du kan hantera flera kampanjer och kunder samtidigt.
Intresse för AI och automatisering inom performance marketing.
Vad kan vi erbjuda dig?
På Viva är vi ett lag som brinner för att skapa framgång för våra kunder. Vi strävar efter att alltid ligga i framkant när det gäller digital marknadsföring och vi värdesätter ett kreativt, samarbetsinriktat och inkluderande arbetsklimat. Vår kultur bygger på en djup passion för ständig utveckling och en stark känsla av gemenskap. Här får du utrymme att växa, både som specialist och som en del av vårt team.
Hos oss får du:
En dynamisk och inspirerande arbetsmiljö där vi arbetar med några av Nordens mest spännande varumärken.
Möjligheten att utvecklas inom ett område i snabb förändring och ständigt utmana dig själv med nya teknologier och metoder.
Ett starkt team med kollegor som alltid stöttar varandra och tillsammans strävar efter att skapa digital marknadsföring i världsklass.
Frihet under ansvar och utrymme att påverka både din egen roll och företagets utveckling.
En arbetsplats som värdesätter balans mellan jobb och fritid och där vi tar hand om både vårt professionella och personliga välmående.
Ansök nuÄr du redo att ta nästa steg i din karriär och bli en del av Viva Media-familjen? Skicka in din ansökan redan idag och låt oss ta nästa steg mot digital excellens tillsammans! Vi ser fram emot att höra från dig!
Placering: Uppsala, Kalmar, Malmö Ersättning
Lön enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-12-07 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Viva Media AB
(org.nr 556973-4675), http://vivamedia.se Arbetsplats
Viva Kontakt
Henrik Zobal henrik.zobal@vivamedia.se 070-622 03 81 Jobbnummer
9606705