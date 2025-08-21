Påhittig och problemlösande kommunikatör
2025-08-21
Bli vår nya kreativa kommunikatör! Använd din kreativitet och storytelling för att lyfta ungas röster och skapa samhällsförändring.
Vi är en liten men drivande organisation med stort engagemang för att unga ska få mer makt och inflytande i samhället. Nu söker vi en kommunikatör som gärna får växa med tjänsten och som vill hjälpa oss att nå ut ännu bredare. Hos oss får du chansen att kombinera kreativitet med samhällsengagemang - att sprida vårt budskap, forma berättelser som berör och lyfta fram de unga röster som annars inte alltid får ta plats.
Vi letar efter dig som brinner för storytelling och vet hur man skapar innehåll som verkligen når fram, till exempel i sociala medier. Du är van att paketera budskap och skriva tydligt och målgruppsanpassat - oavsett om det handlar om längre texter eller snabba inlägg. Du har förmågan att se helheten och lyfta fram kärnan i budskapen. Har du dessutom erfarenhet av verktyg som Canva, av att beställa kreativa produktioner eller påverkansarbete med press ser vi det som ett stort plus.
Vad du kommer att göra:
Producera, granska och redigera texter till hemsida, trycksaker, rapporter, sociala medier med mera.
Ansvara för och ta fram innehåll (texter, bilder, filmer) till sociala medier, hemsida och nyhetsbrev
Möta unga och beslutsfattare i samtal, workshops och intervjuer i syfte att samla och sprida autentiska budskap som är förankrade i målgruppen.
Sammanställa resultat, nyckeltal och slutsatser på ett enkelt sätt och sprida organisationens lärdomar, erfarenheter och kunskaper både internt och externt.
Skapa en engagerande berättelse om vår insats som organisation som knyter ihop alla våra olika initiativ och projekt.
Vi söker dig som har följande kvalifikationer med dig in i rollen
Erfarenhet av sociala medier och content creation.
Kompetens i målgruppsanpassad kommunikation, särskilt med fokus på unga och erfarenhet av att använda enkel svenska.
Erfarenhet av storytelling och varumärkespaketering.
Kompetens att skriva och redigera större mängder text och anpassa det till olika sammanhang så att det blir lättförståeligt.
B-körkort - då resor förekommer på platser utan närhet till kollektivtrafik.
Meriter
Kompetens och erfarenhet av Canva eller annat bildredigeringsprogram.
Erfarenhet av att beställa fotograferingar, grafiska produkter eller redaktionella texter.
Erfarenhet av att möta unga med intellektuell funktionsnedsättning.
Erfarenhet av engagemang eller jobb inom civilsamhället.
Erfarenhet av press- och påverkansarbete och/eller kriskommunikation.
Relevant kommunikationsutbildning.
Så här ser vi gärna att du är som person:
Förmåga att se både detaljer och helheten och hur de kan kopplas ihop.
Strukturerad, ansvarstagande och flexibel.
Förmåga att prioritera och hantera flera arbetsuppgifter samtidigt.
Du trivs med att stötta och inspirera andra och har lätt för att samarbeta.
God skribent med språkkänsla och förmåga att anpassa budskap till olika målgrupper.
Intresserad av samhällsfrågor.
Du arbetsleds av generalsekreteraren hos Youth 2030 Movement och blir del av ett grymt engagerat team som arbetar på flera platser i Sverige. Vi älskar att testa nya idéer och skapa verklig förändring för unga i Sverige. Alla i föreningen förväntas stötta upp och stärka varandra i den verksamhet föreningen bedriver.
Anställningsvillkor
Omfattning: Heltid, visstidsanställning till och med 30 juni 2028 med möjlighet till förlängning.
Placering: Umeå, med resor inom Sverige, visst utrymme för hybridarbete kan finnas.
Arbetstider: Vi tillämpar målstyrd arbetstid. Du har stor flexibilitet i planeringen av din arbetstid och arbetsbelastningen kommer att variera över året.
Lön: Enligt överenskommelse
Tillträdesdatum: Tillträde enligt överenskommelse men gärna så snart som möjligt.
Kollektivavtal: Vi följer kollektivavtal mellan Fremia och Unionen.
Sista dag att ansöka är 21 september
