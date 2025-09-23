Packmästare
Nationalmuseum / Ljus- och ljudjobb / Stockholm Visa alla ljus- och ljudjobb i Stockholm
2025-09-23
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Nationalmuseum i Stockholm
, Värmdö
eller i hela Sverige
Befattningen är en vissanställning på heltid. Period 251124 längst intill 261031.
Vill du vara med och bidra till att bevara och visa en av Sveriges mest betydelsefulla konstsamlingar? Vi söker dig som har teknisk kompetens, god samarbetsförmåga och ett genuint intresse för museiverksamhet och samlingsförvaltning.
Nationalmuseum är en statlig myndighet med ca 160 anställda som har i uppdrag att främja konsten, konstintresset och konstvetenskapen. Museets samlingar omfattar måleri, skulptur, teckningar och grafik från 1500-talet till sekelskiftet 1900, medan samlingarna av konsthantverk och design, samt porträttkonst, sträcker sig fram till idag. Samlingarna visas i huvudbyggnaden på Blasieholmen, Stockholm och på ytterligare ett 20-tal besöksmål bl.a. Gripsholms slott, Läckö slott, Nationalmuseum Jamtli i Östersund samt Gustavsbergs Porslinsmuseum. Nationalmuseum bedriver också utställnings-, program-, forsknings- och publikationsverksamhet samt utlåningsverksamhet.
Vi strävar efter att vara ett museum där alla kan känna sig välkomna och erbjuder en bred verksamhet på plats likväl som digitalt. Genom att ge samtida perspektiv på historien och historiska perspektiv på samtiden ges möjlighet till fördjupade samtal om konst och design för alla åldrar.
DINA ARBETSUPPGIFTER
Du kommer att planera och genomföra packning inför transporter och utställningar, beräkna volymer och optimera packlösningar för att säkerställa trygg och effektiv logistik. Du bereder underlag för kostnadsberäkningar.
En betydande del av anställningen fokuserar på installation och nedtagning av utställningar. Du arbetar aktivt med att säkerställa ergonomiska arbetsmetoder och en trygg arbetsmiljö, och har en teknisk förståelse för hållfasthetsberäkningar vid upphängningar och montering.
Du registrerar information om utförda aktiviteter i museets samlingsförvaltningsdatabas och ansvarar för att uppgifterna är korrekta och spårbara. Du kommer att samarbeta med konservatorer, magasinsförvaltare och annan personal vid Nationalmuseum. Arbetet kommer framförallt att äga rum i museets magasin och i nära anslutning till dem. Anställningen är placerad vid Konsthanteringsenheten som ingår i Bevarande- och fotoavdelningen.Publiceringsdatum2025-09-23Kvalifikationer
• Du har relevant högskole-/universitetsutbildning eller hantverksutbildning eller annan utbildning som bedöms likvärdig
• Du har dokumenterad erfarenhet minst tre år som packmästare
• Du har erfarenhet av utställningsarbetet på museum eller från motsvarande verksamhet
• Du har erfarenhet av hantering och packning av olika typer av föremål
• Du har viss erfarenhet av arbete med samlingsdatabaser och har kunskap om samlingsrelaterade frågor.
• Du har goda kunskaper i svenska och / eller engelska.
• Du har god samarbetsförmåga och god administrativ förmåga.
Meriterande:
• Du har en vana av att hantera snickerimaskiner
• Du har B-körkort
• Du har truckkort / skyliftkort
• Du har kompetens inom konst-, kulturvetenskap eller motsvarande Profil
Vi utgår från att du kan arbeta båda självständigt och i grupp. Du arbetar proaktivt, är systematisk och ansvarskännande, är van att vara flexibel och bekväm i olika arbetsmiljöer. Vid bedömningen lägger vi stor vikt vid de personliga egenskaperna.
Arbetsuppgifterna är fysiskt krävande med dagliga tunga lyft. Viktigt med god fysik, förståelse för ergonomi och upprätthållande av kontinuerlig träning för att undvika skador. Arbete på annan ort kan förekomma vilket innebär resa och övernattning.
Vi erbjuder en traditionsrik och dynamisk miljö. Vår verksamhet har stor synlighet i samhället och angår många människor. Vi strävar efter en personalsammansättning som speglar samhällets mångfald.
Vidare information:
Information om befattningen lämnas av enhetschef Pär Lindblom, Par.Lindblom@nationalmuseum.se
, tfn +46851955534. Fackliga företrädare är Audrey Lebioda, SACO, Ulla-Maj Saarinen, ST, som båda nås på tfn 08-519 543 00 samt Bo Gustafsson för SEKO tfn 0703-78 44 42.
Ansökan via formulär:
Bifoga CV tillsammans med motivationsbrev via formuläret nedan. Andra betyg och intyg som styrker din ansökan kan bifogas. Samtliga bifogade dokument ska vara i pdf-format.
Välkommen med din ansökan! Ersättning
Enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-18 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Nationalmuseum
(org.nr 202100-1108) Jobbnummer
9522233