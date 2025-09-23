Påbyggare skåp
Nordic Truck Bodies mål är alltid att ge kunden bästa möjliga service samt vara tydliga i deras kommunikation. De har mångårig erfarenhet av de flesta påbyggnationer och utför alla typer av plast och glasfiberarbeten i samband med reparationer av skador i och på skåpbyggnationer, utan att hållfasthet eller isolationsvärden försämras efter reparation. De reparerar allt från små skador på några cm till totalhaverier efter höjdskador eller dikeskörning mm. De lackerar alla reparationer i egen lackeringshall. Dessutom finns en nyproduktion där de monterar ihop nya efterfordon.Arbetsuppgifter
I den här rollen arbetar du som påbyggare på nyproduktionen. Här arbetar ni i regel två och två och hjälps åt att montera ihop efterfordon. Det innebär montering av själva skåpkassetterna, belysning och el. Dessutom utförs en del svetsarbeten. Med andra ord ser ni till att efterfordonen går från tomt chassi till färdiga skåpfordon.
Det är viktigt att ha fokus på kvalitet i sitt arbete och att alltid sträva efter att utvecklas och kunna arbeta självständigt.
Din bakgrund/Dina egenskaper
Vi tror att du har en bakgrund som tex snickare, plåtslagare eller liknande som innebära att du har erfarenhet av mycket verktygshantering samt har ett öga för problemlösning.
Du gillar att vara bland människor och uppskattar att samarbeta med andra. Här behöver du ha fingertoppskänsla för att hålla god kvalitet och service. För att trivas behöver du ha en god arbetsmoral och vara duktig på att ta egna initiativ och komma med förslag på lösningar. Vi tror att du är en positiv person som inte rädd för att prova något nytt.
Det är meriterande om du har:
• Kort för truck, travers och/eller lift.
• Erfarenhet från liknande roller.
• Vana att arbeta med många olika typer av verktyg.
• Vana att arbeta med el.
• Vissa kunskaper inom svets/provat på att svetsa.
För rollen behöver du kunna behärska svenska i tal och skrift.
Information och kontakt
Omfattning: Heltid
Placeringsort: Örebro
Arbetstider: Måndag - Fredag 7-16
Tillsättning: Omgående enligt överenskommelse. Urval sker löpande så vänta inte med att skicka in din ansökan.
Tjänsten startar med en anställning hos Wikan Personal de första 6 månaderna som sedan förväntas övergå till anställning hos NTB.
Om du har några frågor om tjänsten är du välkommen att kontakta Erik Samuelsson, 08-540 827 41. Ersättning
Fast lön
