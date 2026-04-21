Own Brand/ Private Label Manager
Jollyroom AB / Inköpar- och marknadsjobb / Göteborg Visa alla inköpar- och marknadsjobb i Göteborg
2026-04-21
, Mölndal
, Partille
, Kungälv
, Lerum
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Jollyroom AB i Göteborg
, Mölndal
, Stockholm
, Umeå
eller i hela Sverige
Att bygga egna varumärken och utveckla produkter är på många sätt svårare än att köpa in ett redan känt varumärke eller en produkt. Som en bidragande del av teamet är man med och påverkar varje beslut - från den första skissen till slutligt resultat. I nära samarbete med kompetenta team från inköp och marknad säkerställer vi att materialet stämmer, färgvalen landar rätt, och att säkerhetskraven uppfylls utan kompromisser. Lägg därtill ett flöde av parallella projekt, leverantörer på flera kontinenter och deadlines som inte ger med sig - och du förstår att det krävs både struktur och driv för att hålla ihop det hela som en enhetlig insats.
En resa vi är stolta över
Jollyroom är Nordens största e-handelsföretag för barn- och babyprodukter - och vi är inte klara än. Vi har vänt förlust till vinst, vi växer lönsamt och vi har ett tydligt mål: att bli Europas ledande aktör inom barn- och babysegmentet. Det är ingen dröm, det är en plan vi redan är på väg att genomföra.
Just nu bygger vi ut vårt Own Brand-team på allvar. Vi skapar nya roller, satsar på egna varumärken och ger rätt personer rejält med utrymme att äga sin del av den resan. Om du vill vara med och forma något som verkligen räknas - det är nu.
Vad innebär rollen?
Du är spindeln i nätet för produktutvecklingen inom Own Brand. Du driver projekt från idé till färdig produkt, fördelar arbete inom teamet och håller ihop ett flöde där detaljer och deadlines inte får tappas bort. Du identifierar luckor i sortimentet - ibland i nära samarbete med sourcing-teamet, ibland genom egen research och omvärldsbevakning. Du tar initiativ till nya produkter och ser till att rätt saker prioriteras, inte bara det som råkar vara mest brådskande just nu.
Du har känsla för färg, form och vad som faktiskt säljer, och du kan kommunicera den känslan lika tydligt till leverantörer i Asien som till kollegor internt. Du förstår hur man bygger starka varumärken över tid, och du tar risker på allvar - säkerhet och regelverk är en självklar del av hur du tänker kring produkter, inte en eftertanke.
Vem är du?
Din bakgrund finns inom produktutveckling, design eller sortimentsutveckling - kanske med erfarenhet från mode, interiör eller konsumentprodukter. Du förstår flödet från idé till godkänd produkt och har jobbat med OEM & ODM. Du har haft personalansvar, eller lett projekt och fördelat ansvar på ett sätt som liknar det.
Du trivs i en roll där ingen dag är den andra lik och där du får sätta spår på riktigt. Du är självgående och lösningsorienterad - inte för att det är ett krav, utan för att du faktiskt gillar att ta tag i saker och driva dem framåt. Du har tålamod med processen men otålighet med stillaståendet.
Det här är ett spännande skede för oss - vi är mitt i en resa med mycket potential framför oss. Du kommer att kliva in tidigt och få vara med och forma hur vi arbetar, vilka prioriteringar vi gör och vart vi tar produkten härnäst. Det finns gott om utrymme att lämna avtryck på riktigt - inte bara förvalta något färdigt, utan faktiskt bygga det.
Erfarenhet av PLM-system samt kunskaper i SAP och Qlik är meriterande. Flytande engelska är ett krav. Kunskaper i ytterligare språk, exempelvis polska eller andra språk, är meriterande.
Känner du igen dig? Då vill vi höra från dig - sök tjänsten redan idag.Fördelar med att jobba på Jollyroom
Gratis tillgång till nytt gym i Göteborg
Kollektivavtal för alla anställda
Fantastiska utvecklingsmöjligheter
Stora möjligheter att påverka och ta egna initiativ
Friskvårdsbidrag
Personalrabatter
Upplägg och kontakt:
Start: Enligt överenskommelse
Omfattning: Heltid (6 månaders provanställning tillämpas)
Placering: Göteborg, Sörredsvägen 111 i Torslanda, Göteborg
Urval: sker löpande
Blev du ännu mer nyfiken på Jollyroom? Glöm inte att följa oss på LinkedIn och Instagram!Som ett led i att säkerställa hög kvalitet på våra rekryteringsprocesser genomför vi tester, referenstagning och bakgrundskontroll.Vi arbetar löpande med rekryteringen, var gärna snabb med din ansökan.Vi undanber oss för närvarande samtal och mejl från rekryterings- och annonsleverantörer. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-22
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Jollyroom AB
(org.nr 556815-7159)
Sörredsvägen 111 (visa karta
)
418 78 GÖTEBORG Arbetsplats
Jollyroom Kontakt
Rekryterare
Annett Hanna annett.hanna@jollyroom.se
9868251