OVK-kontrollant till Attunda Sot & Vent!
2025-09-26
, Östhammar
, Sigtuna
, Österåker
, Håbo
, Sigtuna
, Österåker
, Håbo
, Enköping
Tjänstebeskrivning & erbjudande
Attunda Sot & Vent söker nu en certifierad OVK-kontrollant - en roll för dig som gillar teknik, vill ta ansvar och samtidigt värnar om hälsa, inomhusluft och ventilation. Här får du ett varierat jobb där du rör dig ute hos kund, jobbar med modern mätutrustning som spårgas och blir en viktig del av ett mindre, erfaret team. Vi arbetar i Stockholmsområdet med utgångspunkt i Arlandastad, nära Märsta.
I rollen som kontrollant för obligatorisk ventilationskontroll (OVK) säkerställer du att ventilationssystem i exempelvis skolor, kontor, kommersiella fastigheter och flerbostadshus fungerar enligt gällande regelverk. Du utför OVK-besiktningar i både nybyggda och befintliga fastigheter, sammanställer OVK-protokoll och ger rekommendationer för att förbättra inomhusmiljö och energieffektivitet.
Arbetsuppgifter i korthet:
• Genomföra både återkommande OVK och nybesiktningar i olika typer av fastigheter.
• Använda teknisk utrustning för mätningar, inklusive spårgas (utbildning ges vid behov).
• Upprätta OVK-protokoll och kommunicera tydliga åtgärdsförslag.
• Samverka med fastighetsägare, förvaltare och tekniska kontaktpersoner.
• Arbeta självständigt i fält, med nära stöd från erfarna kollegor inom ventilation och fastighetsteknik.
Personprofil
Vi söker dig som är tekniskt lagd, strukturerad och självgående. Du är van att ta ansvar och trivs med att arbeta nära både teknik och kund. Du är en person som gillar att hitta lösningar, anpassar dig snabbt och kommunicerar professionellt i olika sammanhang.
Vi ser gärna att du:
• Har giltig OVK-behörighet N (krav) - gärna även behörighet K (meriterande).
• Är van vid digitala verktyg och har tidigare erfarenhet av ventilationsteknik eller fastighetsbesiktning.
• Har B-körkort (krav).
• Start: Enligt överenskommelse
• Omfattning: Heltid
• Arbetstider: Vardagar, 07.00-16.00
• Placering: Arlandastad, ca 15 min promenad från Märsta pendeltågsstation
Låter det här som något för dig?
Sök gärna redan nu!
Observera att ansvarig rekryterare är på semester och urval påbörjas den 4 augusti.
Företagspresentation
Vi på Attunda Sot & Vent arbetar med sotning, ventilationsrengöring, OVK-besiktning och brandskydd i Stockholmsområdet - med målet att skapa tryggare och mer energieffektiva fastigheter. Våra kunder är både privatpersoner, företag och fastighetsägare. Vi värdesätter hög kvalitet, snabb service och ett trevligt bemötande. Med ett engagerat team och tydliga värderingar fortsätter vi att växa - och söker nu fler kunniga medarbetare som vill vara med på vår resa. Ersättning
