OVK Besiktare
EKS Växjö AB / VVS-jobb / Växjö Visa alla vvs-jobb i Växjö
2025-12-17
, Alvesta
, Uppvidinge
, Lessebo
, Hylte
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos EKS Växjö AB i Växjö
EKS Växjö fortsätter att växa, därför söker vi dig!
Våra samarbetspartners och kunder har en fortsatt hög efterfrågan på våra tjänster. Vi söker därför en driven och duktig kollega med OVK behörighet. Våra projekt består av allt från OVK efter mindre serviceinstallationer till återkommande besiktningar hos större fastighetsbolag, kommuner och industrier. Vi är ett bra gäng så ni kommer att få härliga kollegor.
Nu hoppas vi att vi fångat din uppmärksamhet så att du söker till oss.
Er bakgrund
Vi söker efter dig som har OVK behörighet eller dig som har lång erfarenhet av ventilation och skulle vilja vidareutbilda dig att jobba med OVK besiktningar, och injusteringar av ventilation. Publiceringsdatum2025-12-17Dina arbetsuppgifter
Rollen består både av enskilt arbete och uppgifter i projektform med flera kolleger. Vi ser gärna att man ser lösningar före problem, det blir roligare och vi får ansvarsfulla medarbetare. Våra kunder är vana vid engagerade medarbetare så vi sätter stor vikt vid social kompetens. Vill du kombinera OVK besiktningar med exempelvis injustering eller servicejobb inom ventilation kommer denna möjlighet att finnas. Vi gör i huvudsak projekt och förebyggande underhåll hos våra kommersiella kunder. Kunderna är allt ifrån mindre fastighetsbolag och kommuner till stora industrier i regionen.
EKS bakgrund
EKS Energi & Klimat Service AB är ett expansivt företag med goda ambitioner och ett stort engagemang.
EKS startades 2010, med tanken att samla all fastighetsteknisk kunskap på ett ställe. Vi har lyckats!
EKS har genom våra kunniga medarbetare en bred kunskap inom fastighetsteknik såsom ventilation, kyla, styr och regler, el, brandlarm samt konsult.
EKS är ISO certifierade enligt 9001, 14001 samt 45001. Vårt mål är att ha 100 procent nöjda medarbetare och kunder. Vårt miljömål är att påverka där vi gör störst insats, hos våra kunder. Arbetsmiljö är en naturlig del av vårt vardagliga arbete, där vi arbetar systematiskt enligt SAM. Vi lägger stor vikt vid att det ska vara bra arbetsklimat och låg personalomsättning.
Ansökan och kontaktperson
Har vi fångat din nyfikenhet? Välkommen att registrera din ansökan via vår hemsida. Skicka med ett uppdaterat CV och ett personligt brev snarast. Vi jobbar löpande med urvalet av intressanta ansökningar så vänta inte för länge.
Vi undanber oss vänligen men bestämt kontakt från företag som säljer rekryteringstjänster. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-11 Klicka på denna länk för att göra din ansökan
Ansök via vår hemsida Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "OVK Växjö". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare EKS Växjö AB
(org.nr 556831-2044)
Blockvägen 8 (visa karta
)
352 45 VÄXJÖ Körkort
För detta jobb krävs körkort. Kontakt
Daniel Strand daniel.strand@eks-ab.se 0700895237 Jobbnummer
9648655