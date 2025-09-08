Överläkare till Ambulanssjukvården
Din arbetsplats
Ambulanssjukvårdens uppdrag och mål handlar om att på ett professionellt och respektfullt sätt bedöma, hänvisa, vårda och transportera patienter.
Verksamhetsområde Ambulanssjukvård är organiserat i område AnOpIVA. I verksamhetsområdet ingår 1177 på telefon och regionens larm- och ledningscentral.
I Värmland finns 12 ambulansstationer som tillsammans ungefär 30 ambulanser, tre bedömningsenheter, och nio liggande sjuktransportfordon. Verksamheten bemannar med vårdpersonal på servicelinjebuss i samverkan med Värmlandstrafik och bedriver nära samverkan med ambulanshelikopter och akutläkarbil stationerad på Karlstads flygplats. Helikopterläkaren utgör bakre medicinskt stöd till ambulanssjukvården.
Länets befolkningsstruktur, tätbefolkat i söder och glesbygd i norr, i kombination med stora avstånd är en utmaning ur tillgänglighetsperspektivet.
Ambulanssjukvårdens ledning och stab är certifierade enligt ISO 9001:2015, ledningssystem för kvalitet.
Som MLA bär du stora delar av det medicinska ansvaret för ambulanssjukvården i Värmland. Du arbetar i ledningsgruppen och tillsammans med verksamhetschef och ambulansledningen, leder du vården framåt. Arbetet inkluderar patientsäkerhet, utredningsarbete, medicinsk utveckling, samverkan med Karlstads universitet och nationella nätverk.
Att leda det medicinska arbetet inom ambulanssjukvården innebär ett stort förtroende. Det handlar om att säkra vård i livets mest sårbara ögonblick. Vi söker dig som är specialistläkare med engagemang för den prehospitala vården och som vill axla det medicinska ledningsansvaret (MLA) i Region Värmland.
Som medicinskt ledningsansvarig inom ambulanssjukvården arbetar du även tillsammans med MLA för Region Värmlands larm- och ledningscentral (RVLLC), verksamhetens överläkare inom anestesiologi samt verksamhetens vårdutvecklare.
Om intresse finns att kombinera arbetet inom ambulanssjukvården med annat arbete inom region Värmland så kan vi utefter kompetens, samarbeta med annan klinik, exempelvis akutkliniken, vilka bedriver både akutmottagning såväl som mobila team.
Dina kunskaper och kompetenser
Vi söker dig som:
- är överläkare med intresse för prehospital vård.
- har helhetssyn på vårdkedjan och förmåga till medicinskt ledarskap.
- är trygg, nyfiken, kommunikativ och utvecklingsorienterad.
- gärna har erfarenhet av internmedicin, geriatrik, anestesi eller akutsjukvård.
- är tryggt förankrad i region Värmlands värdegrund.
Vi kommer att lägga stor vikt vid dina personliga egenskaper och engagemang.
Om Region Värmland
