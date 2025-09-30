Överbibliotekarie /Chef för universitetsbiblioteket
Umeå universitet är ett av Sveriges största lärosäten med över 37 000 studenter och cirka 4 700 anställda. Vid universitetet finns en mångfald av utbildningar av hög kvalitet och världsledande forskning inom flera vetenskapsområden, och här gjordes den banbrytande upptäckten av gensaxen CRISPR-Cas9 som tilldelats Nobelpriset i kemi. Vid Umeå universitet är allt nära. Våra sammanhållna campus gör det lätt att mötas, samarbeta och utbyta kunskap, något som gynnar en dynamisk och öppen kultur.
Den samhällsomvandling och de stora gröna investeringar vi ser i norra Sverige skapar enorma möjligheter och komplexa utmaningar. För Umeå universitet handlar det om att bedriva forskning om - och mitt i - ett samhälle i omvandling. Men också om att leverera utbildningar för regioner som behöver expandera fort och hållbart. Det är helt enkelt här framtiden skapas.
Är du intresserad av att veta mer? https://www.umu.se/jobba-hos-oss/om-universitetet-som-arbetsplats/
Umeå universitet söker en strategisk och engagerad överbibliotekarie som vill utveckla vårt bibliotek som en modern och innovativ resurs.
Överbibliotekarien är chef för hela universitetsbiblioteket och har det övergripande ansvaret för att leda, utveckla och representera verksamheten. Rollen innebär ett strategiskt ledarskap för att driva bibliotekets utveckling i linje med universitetets mål, särskilt inom forskning och utbildning. Uppdraget omfattar därmed ansvar från personalledning och budgetfrågor till att utveckla och stärka forskarstöd, lärandestöd och mediaförsörjning. En central uppgift är att vara ytterst ansvarig för bibliotekets viktiga stöd till universitetets kärnverksamhet, det vill säga service till studenter, forskare/lärare och andra medarbetare.
Universitetsbiblioteket utgör en sammanhållen verksamhet och bedriver service på flera platser inom universitetet, däribland Konstnärligt campus och Norrlands universitetssjukhus, vilket bidrar till en bred närvaro och ett mångsidigt stöd i hela organisationen. Biblioteket består av 125 medarbetare fördelade på sju avdelningar samt en enhet för universitetspedagogik och lärandestöd. Avdelnings- och enhetschefer rapporterar till överbibliotekarien, som leder bibliotekets ledningsgrupp och själv rapporterar direkt till universitetsledningsnivån samt till en särskild styrelse för biblioteket.
En viktig del av uppdraget är att främja öppen vetenskap och digitalisering, samt att driva bibliotekets utveckling mot framtida behov och arbetssätt. Överbibliotekarien samverkar aktivt med institutioner, förvaltning och studenter, och företräder biblioteket internt och externt samt samverkar med andra bibliotek och andra aktörer inom akademi, offentlig sektor och kulturområdet, där särskilt samverkan med Kungliga biblioteket och inom Sveriges universitets- och högskoleförbund (SUHF) kan nämnas.Publiceringsdatum2025-09-30Dina arbetsuppgifter
- Strategiskt och operativt leda bibliotekets verksamhet
- Främja samverkan med, och ansvara för stöd till, universitetets institutioner, förvaltning och studenter
- Ansvara för budget, personal och arbetsmiljö
- Leda och stödja avdelningschefer och andra ledare inom organisationen
- Driva utveckling av bibliotekets tjänster
- Företräda biblioteket såväl internt som externt
- Säkerställa att bibliotekets resurser och miljöer möter dagens och framtidens behov hos studenter, forskare/lärare och andra universitetsmedarbetare.
Formella kvalifikationer
- Akademisk examen
- God förståelse för forskning, utbildning och kunskapsorganisationer genom erfarenhet från universitet eller annan relevant verksamhet
- Erfarenhet av personalansvar, ekonomisk styrning samt systematiskt arbetsmiljöarbete
- Erfarenhet av att utveckla verksamhet och tjänster i takt med förändrade behov
- God förmåga att uttrycka sig i tal och skrift på svenska och på engelskaDina personliga egenskaper
- Strategisk, drivande och kommunikativ ledare
- Tydlig, prestigelös och lyhörd i sitt ledarskap, med förmåga att skapa engagemang
- Flexibel och empatisk, med god förmåga att bygga förtroendefulla relationer
- Serviceinriktad i relation till uppdragsgivare och avnämare
Meriterande
- Erfarenhet av kvalificerat ledarskap inom biblioteksverksamhet eller annan bakgrund som Umeå universitet bedömer likvärdig
- Erfarenhet av att ha utövat ledarskap genom andra chefer
- Erfarenhet av att driva digital omställning
- Etablerade nätverk inom bibliotekssektorn eller universitets-/högskolesektorn
- Doktorsexamen
- Erfarenhet från pedagogisk verksamhet
Stor vikt kommer att läggas vid personliga egenskaper som är relevanta för rollen.
Villkor och ansökan
Anställningen är en tillsvidareanställning på heltid med start 2026-01-01, eller enligt överenskommelse.
Din ansökan skickas in via universitetets rekryteringssystem Varbi, och ska vara inkommen till Umeå universitet 2025-10-21. I denna rekrytering söker du enbart med ditt CV. I ansökningsformuläret kommer du att få svara på frågor om din kompetens och erfarenhet kopplat till den utlysta anställningen.
Närmare upplysningar om anställningen lämnas av prorektor Patrik Danielson, e-post: patrik.danielson@umu.se
. Vid frågor om rekryteringsprocessen kontakta HR-strateg Caroline Henrysson, e-post: caroline.henrysson@umu.se
Välkommen med din ansökan!
Umeå universitetsbibliotek är med sina ca 110 anställda och breda verksamhet ett av Sveriges större forskningsbibliotek och en central strategisk resurs för all forskning och utbildning vid Umeå universitet. Biblioteket består av huvudbiblioteket, Medicinska biblioteket och biblioteket vid Konstnärligt campus. Det servar i första hand universitetets studenter, lärare och forskare, men är även öppet för allmänheten. Framtiden för Universitetsbiblioteket innebär spännande utmaningar på flera områden så som undervisning, forskarstöd, utveckling av den fysiska studiemiljön och satsningar på att göra våra samlingar och digitala resurser allt mer öppna och lättillgängliga.
Umeå universitet vill erbjuda en jämställd och jämlik miljö där öppna samtal mellan människor med olika bakgrund och perspektiv lägger grunden för lärande, skaparkraft och utveckling. Vi välkomnar därför personer med olika bakgrunder och erfarenheter att söka den aktuella anställningen.
