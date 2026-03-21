Överåklagare, chef för Utvecklingscentrum
2026-03-21
Utvecklingscentrum har drygt 40 medarbetare fördelat på de tre verksamhetsorterna. Som chef för Utvecklingscentrum ansvarar du för verksamheten på samtliga tre verksamhetsorter och kommer regelbundet att arbeta på samtliga verksamhetsställen.Publiceringsdatum2026-03-21Arbetsuppgifter
Som chef för Utvecklingscentrum ansvarar du för verksamhet, resurser och resultat. Du leder Utvecklingscentrum med stöd av en ledningsgrupp där överåklagarna tillika platschefer samt en administrativ chef ingår. Du är den främsta arbetsgivarföreträdaren på Utvecklingscentrum och har personalansvar för de chefer som ingår i ledningsgruppen samt ett övergripande arbetsmiljöansvar för hela Utvecklingscentrum. Du ingår även i Åklagarmyndighetens ledningsgrupp och har riksåklagaren som närmaste chef.
I arbetsuppgifterna ingår även:
Ansvar för Åklagarmyndighetens rättsliga utvecklingsarbete inom Utvecklingscentrums ansvarsområde.
Att säkerställa effektiv rättslig vägledning och stöd till den operativa verksamheten.
Ett övergripande ansvar för hur ärenden fördelas samt fastställande av rutiner för Utvecklingscentrums verksamhet.
Att säkerställa ett effektivt samarbete internt men även externt med aktuella myndigheter.
Att säkerställa en god kommunikation internt och externt.
Dina kvaliteter och kvalifikationer
Vi söker dig som har
mycket hög rättslig kompetens inom straff- och processrätt med gedigen erfarenhet av kvalificerat juridiskt arbete inom rättsväsendet
mycket god förmåga till samarbete med andra myndigheter och organisationer
god erfarenhet av och kunskap om åklagarverksamhet
stort intresse och fallenhet för att arbeta med rättslig utveckling samt strategiska frågor på övergripande myndighetsnivå
gedigen erfarenhet som chef med erfarenhet av både direkt och indirekt ledarskap
genomgått ledarskapsutbildning.
Det är meriterande med erfarenhet av lagstiftningsarbete, tillsynsarbete samt rättslig metodutveckling.
När vi anställer kommer vi att lägga stor vikt vid personliga egenskaper och ledarskapsförmågor. Som grund för den bedömningen ligger Åklagarmyndighetens ledarkriterier. Ledarkriterierna anger en beskrivning av ett önskvärt ledarskap inom Åklagarmyndigheten och omfattar följande förmågor:
Stabilitet
Helhetssyn
Kommunikationsförmåga
Social förmåga
Förmåga att nå mål och resultat
Förändringsförmåga
Utöver detta ska du ha en god analytisk förmåga.
Om anställningen
Tester används i rekryteringsprocessen. Vill du som sökande inkomma med vitsord är du välkommen att bifoga dem till din ansökan. Arbetsgivaren kommer i ett senare skede att inhämta muntliga referenser på slutkandidaten.
Anställningen är placerad i säkerhetsklass och därmed sker säkerhetsprövning med registerkontroll. Svenskt medborgarskap är ett krav för denna anställning.
Åklagarmyndigheten är en beredskapsmyndighet. Vid en anställning kan du komma att krigsplaceras på Åklagarmyndigheten. Läs mer under Jobba hos oss .
På grund av arkivbestämmelser sparar vi ansökningar i två år. När du ansöker kommer dina personuppgifter att behandlas enligt offentlighetsprincipen samt dataskyddsförordningen. När du skickar din ansökan till oss, samtycker du till detta.
Åklagarmyndigheten som arbetsgivare
På Åklagarmyndigheten känner vi stolthet när vi går till jobbet. Tillsammans är vi närmare 2 200 engagerade och kompetenta medarbetare som står upp för rättssäkerhet, rättstrygghet och demokratiska värden. Oavsett roll i myndigheten så bidrar alla till vårt viktiga samhällsuppdrag.
Vill du bli en del av Åklagarmyndigheten? Vi strävar efter att vara en välkomnande och inkluderande arbetsplats som speglar samhällets mångfald.
Enligt överenskommelse Så ansöker du
Enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-07 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Åklagarmyndigheten
(org.nr 202100-0084), http://www.aklagare.se Arbetsplats
Åklagarmyndigheten Utvecklingscentrum Malmö Kontakt
Katarina Johansson Welin, riksåklagare 010-562 50 56 Jobbnummer
9811634