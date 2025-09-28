Outbound Planner för omgående start
2025-09-28
, Mölndal
, Partille
, Kungälv
, Lerum
Vi söker nu dig som är tillgänglig för omgående start och vill bli del av ett tekniskt företag i framkant. Här får du möjlighet att arbeta i en dynamisk miljö, hantera spännande utmaningar och utvecklas inom supply chain. Vi söker en driven och engagerad person till rollen som Outbound Planner där du kommer att vara en viktig del i arbetet för att skapa en effektiv och smidig hantering av orderflödet.
För bästa matchning är det en förutsättning att du kan börja arbeta omgående, samt att du är tillgänglig för heltidsarbete under kommande tre månader då uppdraget är tänkt att pågå. Uppdraget kan komma att förlängas efter den initiala perioden på tre månader.Publiceringsdatum2025-09-28Om tjänsten
I ditt arbete kommer du att hantera en stor orderstock och i nära samarbete med lager arbeta för att hantera volymerna som kommer in via systemet. Med målet om att ha ett så jämnt fördelat orderflöde på månaden som möjligt arbetar du för att löpande släppa order till plock/pack. Du tar hänsyn till den kapacitet kollegorna på lagersidan har och arbetar även för att lösa problem samt planera in artiklar som blivit försenade eller måste prioriteras med kort varsel.
Som Outbound Planner kommer dina huvudsakliga arbetsuppgifter att inkludera:
Ta emot order och koordinera dessa för plock och pack.
Kontinuerlig dialog med lager för att säkerställa en effektiv hantering av orderflödet.
Ansvara för att jämnt fördela orderstocken över månaden i syfte att optimera leveransprocessen.
Samarbeta med kollegor i teamet och på andra avdelningar för att lösa eventuella problem som kan uppstå under hanteringen av orderflödet.
Vi söker dig som
Har en relevant utbildning inom logistik/supply chain på minst YH-nivå.
Har tidigare arbetat i en logistik-/planeringsrelaterad roll, gärna i producerande verksamhet (exempelvis materialplanerare, produktionsplanerare etc).
Tidigare arbetat i en roll som innefattat samarbete över teamgränser och externa kontakter.
Kommunicerar obehindrat på svenska och engelska, både i tal och skrift.
För att lyckas i rollen som Outbound Planner krävs att du är lösningsorienterad och trivs med att arbeta i en fartfylld miljö. Du har förmågan att hantera stora flöden och bibehålla lugnet även under stressiga situationer. Dessutom har du en god förmåga att skapa och underhålla relationer, både internt och externt. Att du dessutom besitter en "can do-inställning" kommer vara centralt för att lyckas i ditt dagliga arbete.
Om anställningen
Detta är ett konsultuppdrag där du blir anställd som konsult hos OIO. Uppdraget är tänkt att pågå under minst tre månader, därefter finns möjlighet till förlängning. Anställningen kommer att inledas med en introduktion där du som ny får gå bredvid erfarna kollegor och möjlighet att driva din egen utveckling.
Omfattning: Heltid, kontorstider
Start: Omgående
Placering: Göteborg
Lön: Fast månadslön
Kom ihåg att vara snabb med din ansökan då vi gör löpande urval av kandidater och att annonsen kan stängs ner innan tjänsten är tillsatt om vi gått över till urvals och intervjufasen.
Om OIO
Vår passion är att hjälpa dig till rätt roll och arbetsplats. Vi är samtidigt medvetna om att du är kräsen och väljer med omsorg inför nästa karriärsteg, det skulle vi också göra. Därför arbetar vi dedikerat i rekryteringsprocessen för att lära känna dig och dina ambitioner. Vi tror nämligen att människor på rätt plats har större chans att nå sin fulla potential. Genom schyssta, okrångliga anställningsvillkor samt ett närvarande ledarskap arbetar vi därefter aktivt med ditt engagemang och din utveckling. På så vis strävar vi efter att bli en självklar karriärpartner för dig. We are as picky as you are. Ersättning
