Ortopedingenjör | ForMotion Linköping

2025-09-15
Vill du hjälpa människor till ett rörligare liv?
Vi söker nu en Ortopedingenjör till Linköping. I Östergötland är vi idag verksamma på tre sjukhus: Universitetssjukhuset i Linköping, Vrinnevisjukhuset i Norrköping samt lasarettet i Motala. Vi är i dagsläget totalt cirka 45 medarbetare varav 19 medarbetare i Linköping. Genom vårt avtal med Region Östergötland förser vi regionen med ortopedteknisk vård. På våra enheter har vi även butiker i anslutning till den ortopedtekniska avdelningen som riktar sig mot den växande privatfinansierade vården.Publiceringsdatum2025-09-15Arbetsuppgifter
Som Ortopedingenjör kommer du att hjälpa patienter med analys, anpassning och förskrivning av ortopedtekniska hjälpmedel. Du kommer att arbeta brett med visst fokus mot barnhjälpmedel. Gemensamt för alla våra enheter i regionen är att ortopedteknisk vård bedrivs i nära samarbete med den specialiserade vården och primärvården. I patientarbetet kommer du att ingå i team med läkare, fysioterapeuter och arbetsterapeuter. Jour kommer att ingå i tjänsten där du kommer att hjälpa patienter inom alla områden och åldersgrupper. Du erbjuds ett omväxlande arbete där användningen av moderna tekniska och kliniska metoder genomsyrar det dagliga arbetet.
Vem vi söker
Vi söker dig som är utbildad Leg. Ortopedingenjör. Det är meriterande ifall du har erfarenhet av kliniskt arbete som Ortopedingenjör och/eller ifall du har jobbat med barnhjälpmedel. Du har god datorvana och behärskar svenska flytande i tal och skrift. Som person ser vi gärna att du är kommunikativ, serviceinriktad och flexibel. Du är ansvarstagande och har lätt för att bygga goda relationer. Vi ser också att du är självgående, kreativ och noggrann i ditt arbete. För att trivas hos oss är det viktigt att du tycker om samarbete, variation och att du gillar att arbeta i en miljö som är i ständig utveckling.
Vi erbjuder
Vi erbjuder generöst friskvårdsbidrag, personalrabatt, tillgång till förmånsportal samt kollektivavtalad tjänstepension. Som Ortopedingenjör kommer du att arbeta i en värderingsstyrd verksamhet som kännetecknas av högt engagemang och fokus på att hjälpa människor genom att ge bästa möjliga service. Du kommer att arbeta tillsammans med ett tight gäng kunniga och härliga kollegor. Vi använder oss till stor del av digitala arbetssätt i vårt kliniska arbete och vi erbjuder personlig utveckling och kliniska karriärmöjligheter. Du kommer att ha ett omväxlande och meningsfullt arbete - i slutändan hjälper du människor till ett rörligare liv!
Anställningen
Heltid, tillsvidare. 6 månaders prövotid tillämpas. Tillträde enligt överenskommelse. Vi har kollektivavtal.
Vid eventuella frågor om tjänsten vänligen kontakta Asbjörn Borgen asbjorn.borgen@teamolmed.se
Klicka på "Ansök" och följ instruktionerna för att genomföra din ansökan.
ForMotion Ortopedteknik är ett av Sveriges största ortopedtekniska företag med verksamhet i åtta regioner och med cirka 320 medarbetare. Vi har som vision att vara möjliggöra ett liv utan begränsningar för våra patienter. Vårt fokus och det vi arbetar med är att hjälpa människor till ett rörligare och bättre liv genom att tillverka, anpassa och förse patienter med ortopedtekniska hjälpmedel. Vi vill att resultatet ska realisera våra offentliga och privata uppdrags-givares högt ställda krav; vi erbjuder en hög tillgänglighet, ett evidensbaserat arbetssätt och ett omsorgsfullt bemötande. ForMotion är en del av Embla Medical - en ledande global leverantör av innovativa mobilitetslösningar. Våra värdeord är Ärlighet, Sparsamhet och Mod. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-12-31
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Össur Nordic AB
Brigadgatan 20A
587 58 LINKÖPING
ForMotion Linköping
