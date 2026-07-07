Ortodontiassistent
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2026-07-07
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Om rollen
Vi söker en ortodontiassistent som trivs i en snabbföränderlig, digital miljö och brinner för patientkontakt. I denna roll får du arbeta med den senaste patenterade tekniken inom tandreglering och bli en del av ett team som formar branschens framtid.
Ansvarsområden
Kommunicera med patienter på ett vänligt, hjälpsamt och entusiastiskt sätt.
Bygga starka patientrelationer och skapa trygghet genom ett professionellt, lyhört och kunnigt bemötande.
Vara lösningsorienterad och proaktiv i att besvara patienters frågor och funderingar.
Ansvara för hela besöksupplevelsen: förbereda inför besök, gå igenom patientjournaler, briefa behandlaren, förbereda brickor med komposit, sterilisera utrustning, ställa i ordning undersökningsrum, exportera scanningar/röntgenbilder samt föra noggranna journalanteckningar.
Hantera patientflödet och se till att både ditt och behandlarens arbete sker effektivt så att tidsplanen hålls.
Utföra självständiga moment, såsom indirekt fästning av ortodontiska attachments samt hantering av dentala verktyg.
Assistera behandlaren vid fyrhändigt arbete, assistans vid stolen och vid specialiserade fall med tandställning (brackets).
Underhålla klinikens utrustning, såsom scannrar, röntgen och behandlingsstolar.
Säkerställa att säkerhetsprotokoll följs av hela det kliniska teamet genom att assistera vid säkerhetsutbildningar och samverka med säkerhetskommittén.
Bidra till klinikens utveckling genom att skapa enastående patientupplevelser som överträffar förväntningarna.
Hantera verktyg som intraoral scanner, intraoral kamera och övriga dentala handverktyg med god vana.Publiceringsdatum2026-07-07Kvalifikationer
Tidigare erfarenhet av arbete inom tandvård och assistans vid kliniska ingrepp.
En lagspelare som är prestigelös och beredd att hjälpa till där det behövs.
Möjlighet och vilja att arbeta på plats i kliniken varje dag.
Anpassningsbar och flexibel - du motiveras av att arbeta i en miljö under ständig utveckling.
Samarbetsvillig, empatisk, tålmodig och utrustad med en positiv attityd.
Flytande svenska i tal och skrift
Meriterande
Erfarenhet av digitala journalsystem, röntgen, intraorala scannrar och hantering av digitala filer.
Varför arbeta hos oss?
Bli en del av ett internationellt och mångkulturellt team!
En dynamisk och samarbetsinriktad arbetsmiljö.
Förmånliga rabatter på våra behandlingar.
En positiv företagskultur där vi firar gemensamma framgångar! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-06 Klicka på denna länk för att göra din ansökan
E-post: talent@smile2impress.com Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare DrSmile Sverige AB
(org.nr 559314-8454)
Nybrogatan 16 (visa karta
)
113 60 STOCKHOLM Arbetsplats
Impress Jobbnummer
9995717