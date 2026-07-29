Håll X2000-tågen i rörelse - bli tågtekniker hos EuroMaint Hagalund
EuroMaint Rail AB / Maskinreparatörsjobb / Solna Visa alla maskinreparatörsjobb i Solna
2026-07-29
, Sundbyberg
, Stockholm
, Danderyd
, Lidingö
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos EuroMaint Rail AB i Solna
, Sundbyberg
, Stockholm
, Sigtuna
, Gävle
eller i hela Sverige
Företagsbeskrivning:
Har du ett starkt intresse för teknik, mekanik och felsökning och trivs i en verkstadsmiljö där säkerhet och kvalitet står i fokus? Nu söker vi tågtekniker till vår depå i Hagalund, Solna. Här får du arbeta med underhåll, felsökning och reparation av X2-tågen, mer kända som X2000, i en tekniskt utvecklande miljö där du tillsammans med engagerade kollegor bidrar till att hålla Sveriges tågtrafik i rörelse.
Arbetsbeskrivning:Om rollenSom tågtekniker hos EuroMaint arbetar du med underhåll, felsökning och reparation av X2-tåg enligt fastställda instruktioner och rutiner. Arbetsuppgifterna är varierande och innefattar både planerat och avhjälpande underhåll samt dokumentation och rapportering i våra system.
Du inleder anställningen med både teoretisk och praktisk utbildning och får därefter möjlighet att arbeta mer självständigt. Arbetet sker i team där samarbete, struktur och ett säkerhetstänk är avgörande för att säkerställa att X2-fordonen rullar tryggt och effektivt. Du bidrar även till förbättringsarbete och ordning och reda på arbetsplatsen.
Din profilFör att trivas och lyckas i rollen ser vi att du:
Har gymnasieutbildning inom industri, el eller fordonsteknik
Har minst 3–4 års relevant erfarenhet, gärna från verkstad eller teknisk miljö
Är van vid praktiskt arbete, felsökning och att följa instruktioner
Är ansvarstagande, flexibel och har god samarbetsförmåga
Har goda kunskaper i svenska, både i tal och skrift
Meriterande för tjänsten:
Erfarenhet av el, schemaläsning eller digital felsökning
Truckvana
Tidigare arbete som exempelvis bil-, båt- eller flygmekaniker
Förmåner och erbjudandeVi erbjuder:
Friskvårdsbidrag på 4 000 kr per år
Ersättning för läkarkostnader och receptbelagd medicin upp till högkostnadsskyddet
Gratis mensskydd på alla våra arbetsplatser
Goda utvecklingsmöjligheter inom Sveriges största bolag för tågunderhåll
En modern arbetsmiljö med innovativ teknik
Engagerade och kunniga kollegor
Möjlighet att ta stort eget ansvar och planera ditt arbete
På EuroMaint erbjuder vi en tydlig karriär- och lönemodell för våra tågtekniker. Rollen är indelad i flera nivåer, vilket innebär att du kan utvecklas och befordras inom yrket i takt med att du växer, tar större ansvar och breddar din kompetens.
Plats och omfattningPlats: Hagalund
Omfattning: Heltid
Startdatum: Enligt överenskommelse
Arbetstider: 2-skift; dag och kväll, helgarbete förekommer
Form: Tillsvidareanställning med 6 månaders provanställning
Som en del av vår rekryteringsprocess genomför vi Master-tester OPTO och CORE för att säkerställa en rättvis och objektiv bedömning av dina färdigheter. Vi gör en bakgrundskontroll innan anställning erbjuds. Då denna tjänst är säkerhetsklassad ingår även en hälsoundersökning i rekryteringsprocessen, denna bekostas av oss.
Vi ser fram emot din ansökan! Sista ansökningsdag är söndagen 23 augusti, men vänta inte – tjänsten kan komma att tillsättas innan dess.
Profilbeskrivning:Om EuroMaintEuroMaint erbjuder kvalificerat tekniskt underhåll på spårbundna fordon som tillgodoser kundernas behov av väl fungerande fordonsflottor. Vi har ett nät av verkstäder från Luleå i norr till Malmö i söder, samt två verkstäder i Norge. Huvudkontoret är placerat i Solna. Hos oss arbetar många specialister inom underhåll av järnvägsfordon. EuroMaint har en omsättning på ca 1 900 MSEK och cirka 1 100 medarbetare (2024). EuroMaint ägs av den börsnoterade spanska tågtillverkaren CAF sedan juli 2019.
Våra värderingar:
Professionalism – vi strävar efter hög kvalitet, innovation och resultat.
Förtroende – vi arbetar med ärlighet, integritet och laganda.
Hållbarhet – vi tar ansvar för människor, miljö och framtid. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-23 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "5645-44346267". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare EuroMaint Rail AB
(org.nr 556032-2918), https://euromaint.se/
169 79 HAGALUND Arbetsplats
EuroMaint Jobbnummer
10015581