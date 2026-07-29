Lärare i SVA & SO
Dibber Sverige AB / Grundskollärarjobb / Sollentuna Visa alla grundskollärarjobb i Sollentuna
2026-07-29
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Företagsbeskrivning:
Om skolan och Dibber
Dibber International School Sollentuna är en internationell F–9-skola belägen nära Norrvikensjön, med goda kommunikationer via Stockholms pendeltåg. Vi arbetar utifrån den svenska läroplanen, Lgr22, och IB pedagogiska program. Kombinationen ger våra elever en stabil förankring i det svenska utbildningssystemet och ett tydligt globalt perspektiv.
Vår skola präglas av språklig och kulturell mångfald. Cirka 60 procent av eleverna har ett annat modersmål än svenska eller engelska. I vår tvåspråkiga undervisningsmiljö tar vi till vara elevernas olika språk, erfarenheter och perspektiv. Vi arbetar aktivt för att stärka deras kunskapsutveckling, delaktighet i det svenska samhället och förmåga att växa som individer och världsmedborgare.
Dibber etablerades i Sverige 2017 och driver idag förskolor, grundskolor, anpassade grundskolor och öppna förskolor på flera platser i landet. Den svenska verksamheten är en del av den norska utbildningskoncernen Dibber, som grundades av pedagogerna Randi och Hans Jacob Sundby. Idag bedriver Dibber verksamhet i flera länder världen över.
Som medarbetare blir du en del av ett professionellt och inkluderande nätverk där vi lär av varandra och arbetar tillsammans för att göra verklig skillnad för barn och elever. Vår arbetsmiljö präglas av hjärtekultur, samarbete, lärande och utveckling.
Välkommen till Dibber – med hjärta för lärande!
Arbetsbeskrivning:Lärare i svenska som andraspråk (SVA) och SO, årskurs 4–6
Dibber International School Sollentuna söker en engagerad, legitimerad lärare med behörighet i svenska som andraspråk. Tjänsten är ett särskilt tvåårigt uppdrag med möjlighet till förlängning.
Om uppdraget:
I denna viktiga stödjande roll arbetar du främst med svenska som andraspråk samt SO-ämnen. Du samarbetar nära klasslärare och andra pedagoger för att ge eleverna de språkliga förutsättningar de behöver för att lyckas i alla ämnen.
Arbetet sker både i klassrummet tillsammans med klassläraren och genom undervisning individuellt och i mindre grupper. Du samarbetar också med skolans elevhälsoteam (EHT) och specialpedagog för att identifiera behov, planera insatser och följa elevernas språkliga och kunskapsmässiga utveckling.
Cirka 60 procent av våra elever har ett annat modersmål än svenska eller engelska. SVA-kompetensen är därför central i skolans arbete. Vi stödjer elevernas integration och delaktighet i det svenska samhället samtidigt som vi tar till vara deras språk, erfarenheter och kulturella perspektiv. Vår tvåspråkiga undervisningsmiljö förenar det svenska utbildningsuppdraget med ett globalt perspektiv.Arbetsuppgifter:
Du kommer bland annat att:
planera och genomföra undervisning och stödinsatser i SVA samt undervisning i SO;
arbeta tillsammans med klasslärare i ordinarie undervisning;
undervisa och stödja elever individuellt och i mindre grupper;
stärka elevernas svenska och deras möjligheter att nå kunskapsmålen i alla ämnen;
samarbeta med EHT, specialpedagog och övrig skolpersonal;
kartlägga och följa upp elevernas språkliga utveckling;
bidra till pedagogiska kartläggningar och stödinsatser;
delta i kartläggningen av nyanlända elevers kunskaper; och
arbeta i enlighet med Lgr22, skolans kvalitetsarbete och IB pedagogiska förhållningssätt. Publiceringsdatum2026-07-29Kvalifikationer
Vi söker dig som:
har svensk lärarlegitimation och behörighet i svenska som andraspråk;
har kunskap om språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt;
kan anpassa undervisningen efter olika språkliga och pedagogiska behov;
kommunicerar väl och skapar goda relationer med elever, kollegor och vårdnadshavare;
kan planera, organisera och följa upp ditt arbete självständigt;
tar ansvar för gemensamma uppgifter; och
använder digitala verktyg pedagogiskt för att stödja lärandet.
Goda kunskaper i engelska, i både tal och skrift, är meriterande. Erfarenhet av arbete i en internationell eller tvåspråkig skolmiljö är också meriterande.Personliga egenskaper:
Du förstår språkets betydelse för elevernas lärande, delaktighet och framtid och ser potentialen i varje elev. Du är engagerad, lösningsorienterad och trygg i din yrkesroll. Du tar initiativ, samarbetar väl och delar gärna med dig av din kompetens.
För att lyckas kombinerar du självständighet med ett tydligt lagfokus. Du bygger förtroendefulla relationer och skapar engagemang genom ett varmt, strukturerat och inkluderande arbetssätt.
Tillsammans ser vi till att varje elev känner sig värdefull och får bästa möjliga förutsättningar att utvecklas.
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Profilbeskrivning:Observera att intervjuer sker löpande vilket innebär att tjänsten kan tillsättas innan sista ansökningsdag. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-28 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "3938-44346372". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Dibber Sverige AB
(org.nr 559115-3803), https://www.dibber.se/
192 70 SOLLENTUNA Arbetsplats
Dibber International School Sollentuna Jobbnummer
10015585