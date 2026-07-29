Produktionschef till Delibake i Örebro
TNG Group AB / Chefsjobb / Örebro Visa alla chefsjobb i Örebro
2026-07-29
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, Kumla
, Hallsberg
, Nora
, Lindesberg
eller i hela Sverige
Led produktionen framåt hos Delibake i Örebro med ansvar för människor, flöden och förbättringar.
Vill du ta en nyckelroll i ett växande livsmedelsföretag där produktionen är hjärtat i affären? På Delibake i Örebro får du leda en verksamhet med stark efterfrågan, moderna flöden och korta beslutsvägar. Här blir du viktig i arbetet med att skapa struktur, utveckla arbetssätt och bygga en säker, effektiv och leveransstark produktion.Som produktionschef ansvarar du för 30-40 medarbetare och samarbetar tätt med produktionsledare, teamledare, planering, kvalitet, underhåll och VD. Här erbjuds du en roll där du får påverka vardagen, driva förbättringar och växa med ett företag på väg framåt. Intresserad? Välkommen med din ansökan redan idag! På grund av semestertider startar urval och intervjuer startar först i slutet av vecka 33.
Ditt anställningserbjudande
Hos Delibake får du jobba i en av Europas mest effektiva produktioner av småkakor. Delibake är ett flexibelt och kundorienterat företag som arbetar nära sina kunder. Deras produkter finns på ett antal marknader både under eget varumärke men framförallt under sina kunders varumärken.
Rollen som produktionschef är en unik möjlighet att följa med och bidra på en kraftig expansionsresa. Delibake har fått in flera stora kunder och det medför att deras produkter numera säljs över hela världen.
Rollen som produktionschef rapporterar till företagets VD. I rollen samverkar du tätt tillsammans med planerare, underhållspersonal, produktionsledare, säljare och kvalitetsansvarig. Här har du ett jobb i ett härligt gäng med mycket puls. Till din hjälp har du kompetenta arbetskamrater som vill mycket och som har lätt till skratt.Publiceringsdatum2026-07-29Arbetsuppgifter
I rollen som produktionschef ansvarar du för att leda, utveckla och följa upp produktionen med fokus på säkerhet, kvalitet, effektivitet och leveransförmåga. Du har ett nära ledarskap gentemot produktionsledare och teamledare och stöttar dem i det dagliga arbetet både vad gäller personalfrågor och prioriteringar.
Du driver produktionstekniska förbättringar och bidrar med förståelse för maskiner, flöden och kapacitet. Rollen innebär även ett nära samarbete med underhåll i samband med investeringar, förändringar och löpande förbättringsarbete.
Som produktionschef följer du upp nyckeltal kopplade till kapacitet, hastigheter, effektivitet och leveransprecision. Du bidrar till att skapa tydlig struktur i produktionen, särskilt inför högsäsong, och är en viktig del i företagets fortsatta tillväxt och utveckling.
Värt att veta
Drygt 80% av vår försäljning sker till utlandet. Med högkvalitativa produkter, kunskap och flexibilitet är Delibake en stark partner för långvariga affärsrelationer. Delibake är certifierade enligt IFS, RSPO, Rainforest Alliance, ISO 9001 och ISO 14001, samt ISO 28001 och 45001.
Företaget grundades 1990 och har en modern och välinvesterad maskinpark. Förutom traditionella svenska småkakor tillverkar vi bland annat pepparkakor, chokladbollar och punschrullar. Småkakor som skapar goda stunder i vardagen.
Våra förväntningar
Vi söker dig som har gedigen erfarenhet av ledarskap inom produktion och som är redo att ta ett större ansvar för människor, teknik, flöden och resultat. Du har troligen arbetat som produktionschef, produktionsledare eller i en liknande roll med ansvar för en större personalgrupp.
Du har god förståelse för produktionens vardag och är van att arbeta nära medarbetare, planering, kvalitet och underhåll. Du trivs i en roll där du får kombinera daglig styrning med förbättringsarbete, uppföljning och struktur. Erfarenhet av livsmedelsproduktion, teknisk produktion eller annan tillverkande verksamhet är värdefullt.
Vi ser gärna att du har relevant utbildning inom exempelvis teknik eller produktion, men din praktiska erfarenhet och förmåga att skapa resultat i produktionen är minst lika viktig. Du är van att arbeta med uppföljning, nyckeltal och systemstöd samt har goda kunskaper i Excel. Erfarenhet av affärssystem, gärna Monitor, är meriterande.
Som person är du tydlig, kommunikativ och närvarande i ditt ledarskap. Du har förmåga att prioritera, fatta beslut och skapa engagemang i en verksamhet med högt tempo och föränderliga förutsättningar. Du trivs nära produktionen och vill bidra till struktur, utveckling och fortsatt tillväxt.
Intresserad?
Rekryteringen sker i samarbete med rekryterings- och konsultföretaget Talent Navigation Group (TNG) och specialisterna på TNG Tech. Genom att bredda perspektiven på teknikkompetens hittar de fler ingenjörer, tekniker och chefer som matchar svenska arbetsgivares verksamhet idag och imorgon. Vi ser fram emot att få din ansökan med CV eller LinkedIn-profil, och utan personligt brev. Notera att vi inte tar emot ansökningar via e-post, men att du alltid är välkommen att maila rekryteraren vid frågor. Efter inskickad ansökan kommer vi anonymisera dina personuppgifter och be dig göra ett par rekryteringstester, innan vi gör en första objektiv bedömning. Givetvis får du mer information om varje steg när det är dags och så snart du skickat in din ansökan kan du följa den i realtid via vår hemsida. Observera att vi gör urval löpande och tjänsten kan därför tillsättas före sista ansökningsdatum. Varmt välkommen! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-23 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare TNG Group AB
(org.nr 556648-2781), https://www.tng.se/
702 21 ÖREBRO Kontakt
Pär Johansson 0703500307 Jobbnummer
10015583