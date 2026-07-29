Operativ Servicechef till Ur&Penn
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2026-07-29
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Operativ Servicechef till Ur&Penn
Är du urmakare och redo för nästa steg i karriären? Vill du kombinera ditt hantverk med möjligheten att leda och utveckla ett engagerat team? Då kan det här vara rollen för dig.
Som servicechef hos oss får du en varierad roll där du delar din tid mellan att leda och utveckla vår centrala serviceavdelning och att själv arbeta praktiskt med service och reparation av klockor. Du blir en nyckelperson som både håller hantverket vid liv och driver verkstaden framåt tillsammans med vårt team av urmakare och guldsmeder.Publiceringsdatum2026-07-29Om företaget
Ur&Penn, med över 100 butiker, är idag Skandinaviens ledande kedja inom klockor, smycken och modeaccessoarer. Vår idé och vårt framgångskoncept är att förändra en konservativ industri genom design och marknadsföring av egna varumärken till revolutionerande priser.Om tjänsten
Som servicechef har du det övergripande ansvaret för verkstadens flöde, avdelningens budget och mål, personal samt arbetsmiljö. Du leder teamet samtidigt som du själv är en aktiv del av den dagliga produktionen vid urmakarbänken.
Dina huvudsakliga ansvarsområden:
• Ansvara för serviceavdelningens budget, intäkter och kostnadskontroll.
• Leda, coacha och utveckla teamet i det dagliga arbetet.
• Fungera som butikernas främsta expertstöd och vägleda butikspersonalen i hur de bäst hanterar inkomna reparationsärenden.
• Säkerställa hög kvalitet i utfört arbete samt ansvara för verkstadens verktyg, utrustning och reservdelar.
• Arbeta aktivt med att utveckla serviceavdelningen genom att identifiera förbättringsmöjligheter, effektivisera arbetssätt och bidra till ökad kvalitet, lönsamhet och tillväxt.
• Ha ett tätt samarbete och stötta bolagets övriga avdelningar, framför allt försäljning och kundtjänst.
• Utbilda och utveckla medarbetare inom bolaget i frågor som rör urmakeri, service och klockreparationer.
• Ha kontakt med slutkunder vid behov och säkerställa ett professionellt, lösningsorienterat och serviceinriktat bemötande.
• Utföra service, underhåll och reparationer på klockor vid behov.
Vem vi söker
Vi söker dig som har en stark yrkesstolthet som urmakare och som nu är redo att ta ett större ansvar.
Vi tror att du:
• Är utbildad urmakare eller har motsvarande arbetslivserfarenhet inom service och reparation av klockor.
• Har ett intresse för ledarskap och motiveras av att stötta, utveckla och skapa goda förutsättningar för dina kollegor.
• Är strukturerad, lösningsorienterad och har ett öga för planering, kvalitet och effektiva arbetsflöden.
• Är kommunikativ och trivs med att samarbeta med såväl kollegor som butiker och andra avdelningar.
• Uttrycker dig väl i både tal och skrift och känner dig trygg i dialogen med såväl kollegor som slutkunder. Du har ett professionellt bemötande och kan på ett tydligt och förtroendeingivande sätt ge råd, hantera frågor och hitta lösningar.
Välkommen med din ansökan!
Urval och intervjuer sker löpande, så skicka gärna in din ansökan så snart som möjligt.
Önskat tillträde är den 1 oktober 2026.
Vi ses på Ur&Penn! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-31 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "OVC1S". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Ur & Penn AB
(org.nr 556438-6950)
195 72 ROSERSBERG Arbetsplats
Ur&Penn AB Jobbnummer
10015582