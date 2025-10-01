Ordningsvakt heltid till Securitas Västerås
Företagsbeskrivning
Securitas har en viktig roll i samhället och förvaltar ett av Sveriges viktigaste uppdrag - att skydda och hjälpa människor att känna sig trygga. Nu har du chansen att bli en del av Sveriges största säkerhetsföretag. Oavsett om du vill jobba mycket eller lite, dag eller natt så behöver vi bli fler.
Som landets största arbetsgivare i vår bransch kan vi erbjuda dig utvecklingsmöjligheter och variation som få andra företag kan. Vi strävar efter ett enhetligt ledarskap med balans mellan förväntningar och förutsättningar.
Securitas Sverige krigsplacerar sin personal. Detta innebär i korthet att du som anställd kommer, i händelse av krig, ha kvar din anställning och arbetsledas av Securitas.
Publiceringsdatum2025-10-01Beskrivning av jobbet
Vi söker nu dig som vill axla rollen som ordningsvakt hos oss. I denna roll kommer du arbeta inom sjukhusmiljön där din främsta uppgift är att få andra att känna sig trygga, vare sig det gäller annan personal eller besökare. Du gör detta genom din närvaro och goda kontakt med medmänniskor och förhoppningsvis ger det en lugnande effekt, men om situationen kräver förväntas du agera. Som ordningsvakt är du anställd av Securitas men arbetar under polismyndighetens regelverk.
I jobbet arbetar du som ordningsvakt och samarbetar nära din ordningsvaktskollega. Tillsammans löser ni olika uppdrag men när stunden kräver, löser ni problem tillsammans och tillsammans kommer ni komma varandra nära. I rollen kommer du också ha nära kontakt med kundens personal.
Som ordningsvakt har du en genuin vilja att skapa goda relationer och respektera alla, oavsett bakgrund. Din främsta uppgift är att få människor att känna sig trygga i sin vardag.
Tjänsten passar dig som gillar att jobba med människor och vill göra en samhällsviktig insats. Vi har en stark gemenskap och en bred erfarenhet bland oss kollegor som gör att vi klarar det mesta. Vill du bli en del av ett sammansvetsat gäng, är detta tjänsten för dig.
Vi är trygghet. Vi är Securitas.
KravspecifikationKvalifikationer
Vi tror att du är en stabil och stresstålig person som klarar av press och kan hantera motgångar väl. Du är ödmjuk, teamorienterad och serviceinriktad i möte med allmänheten, men har också förståelse för ansvaret i din roll och kan förhålla dig saklig när det krävs. Stor vikt kommer läggas vid din personliga lämplighet för tjänsten.
Du har en ordningsvaktsutbildning och ett giltigt ordningsvaktsförordnande
Du har godkända betyg i svenska och engelska från första året i gymnasiet
B-körkort
Svenskt medborgarskap
Meriterande
Du har en giltig fullständig väktarutbildning
Du har tidigare erfarenhet av arbete i sjukhusmiljö
Du har tidigare erfarenhet av säkerhetsbranschen
Övrig information
Vi tar endast emot ansökningar via vårt rekryteringsverktyg. Efter att annonstiden löpt ut kommer aktuella kandidater att kallas till driftintervju - skicka din ansökan redan idag!
Har du frågor kring rollen är du välkommen att höra av dig till kontaktperson: daniel.kalren@securitas.se
Har du frågor kring rekryteringsprocessen är du välkommen att kontakta ansvarig rekryterare: love.paris@securitas.se
Tjänsterna är på heltid med tillträde enligt överenskommelse. Vi tillämpar 6mån provanställning
Vi arbetar med urvalstester och AI intervju som första steg i processen.
Vi kommunicerar i första hand via mail
Sista ansökningsdag är 17/10-2025
För anställning inom Securitas Sverige AB krävs det att du har godkända betyg från gymnasiet i svenska och engelska samt blir godkänd av Länsstyrelsen för anställning i auktoriserat bevakningsföretag enligt Lag (1974:191) om bevakningsföretag (den ansökan görs av Securitas). Beroende på befattning kan även säkerhetsprövning enligt Säkerhetsskyddslag (2018:585) bli aktuell. För att utreda och bedöma om du uppfyller kraven för att bli godkänd enligt respektive författning sker en bakgrundskontroll. Bedömningen avser laglydnad, lämplighet, pålitlighet, lojalitet samt eventuella sårbarheter. Uppgifter som inhämtas kan ex. komma från dig själv, öppna källor eller myndigheter. Vi tillämpar en helhetsbedömning vid prövning av lämplighet för respektive befattning.
Lön och anställningsförhållanden baseras på kollektivavtal mellan arbetsgivarorganisationen Säkerhetsföretagen och Svenska Transportarbetareförbundet.
Mer info om Securitas som arbetsgivare och vår rekryteringsprocess hittar du på securitas.se
Sista dag att ansöka är 2025-10-17
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Securitas AB
(org.nr 556302-7241), http://www.securitas.se
Järnmalmsgatan 4 (visa karta
)
721 32 VÄSTERÅS Arbetsplats
Securitas Västerås Jobbnummer
9536191