Orderplockare / Lagerarbetare

Junior TeamWork AB / Lagerjobb / Gnosjö
2025-08-25


Är du noggrann, snabb och gillar att arbeta självständigt? Då kan du vara den vi söker!

Dina arbetsuppgifter
Plocka och packa order till både företags- och privatkunder
Förbereda följesedlar och hantera frakter (bl.a. DHL)
Hålla ordning och reda i lagret

Vi söker dig som:
Är noggrann, effektiv och trivs med självständigt arbete
Klarar av fysiskt arbete
Har tidigare erfarenhet av lager/logistik
Har truckkort och kan köra självständigt

Placeringsort: Gnosjö/Hillerstorp
Arbetstid: 7:00-16:00

Så ansöker du
Skicka gärna ditt CV och personligt brev till jobb_@teamworkbemanning.se Urval sker löpande.

Sista dag att ansöka är 2025-10-30
E-post: jobb_@teamworkbemanning.se

Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "orderplockare".

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Junior TeamWork AB (org.nr 559211-0711)

Körkort
För detta jobb krävs körkort.

Arbetsplats
Teamwork Bemanning AB

Jobbnummer
9475141

