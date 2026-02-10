Orderplockare - Heltid
2026-02-10
Vi söker nu orderplockare på heltid i Göteborg åt en av våra kunder inom lager och logistik. Tjänsten passar dig som är noggrann, effektiv och trivs med ett praktiskt arbete i ett högt tempo.Publiceringsdatum2026-02-10Om tjänsten
Som orderplockare arbetar du med att plocka och packa varor enligt orderunderlag. Du är en viktig del av logistikkedjan och bidrar till att leveranser sker korrekt och i tid.Dina arbetsuppgifter
Plock och pack av varor enligt plocklistor
Användning av handscanner eller plocksystem
Hantering av in- och utleveranser
Kontroll av varor och orderkvalitet
Säkerställa ordning och struktur på lagret
Följa säkerhets- och arbetsmiljörutinerKvalifikationer
Erfarenhet av lager- eller orderplock är meriterande men inget krav
God fysik då arbetet kan vara fysiskt krävande
Grundläggande datorvana
Goda kunskaper i svenska, både i tal och skrift
Förmåga att arbeta både självständigt och i team
Meriterande
Truckkort
Erfarenhet av lager- eller affärssystem
Tidigare arbete med handscanner
Om dig
Du är noggrann, ansvarstagande och har ett effektivt arbetssätt. Du trivs i ett högt tempo, tar ansvar för dina arbetsuppgifter och bidrar till ett gott samarbete i teamet.
Om anställningen
Heltid
Placering: Göteborg
Arbetstider: Dagtid eller skiftarbete
Start enligt överenskommelse
Urval sker löpande. Välkommen med din ansökan!
