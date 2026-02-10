Orderplockare - Heltid

Hirely AB / Lagerjobb / Göteborg
2026-02-10


Vi söker nu orderplockare på heltid i Göteborg åt en av våra kunder inom lager och logistik. Tjänsten passar dig som är noggrann, effektiv och trivs med ett praktiskt arbete i ett högt tempo.

Publiceringsdatum
2026-02-10

Om tjänsten
Som orderplockare arbetar du med att plocka och packa varor enligt orderunderlag. Du är en viktig del av logistikkedjan och bidrar till att leveranser sker korrekt och i tid.

Dina arbetsuppgifter
Plock och pack av varor enligt plocklistor
Användning av handscanner eller plocksystem
Hantering av in- och utleveranser
Kontroll av varor och orderkvalitet
Säkerställa ordning och struktur på lagret
Följa säkerhets- och arbetsmiljörutiner

Kvalifikationer
Erfarenhet av lager- eller orderplock är meriterande men inget krav
God fysik då arbetet kan vara fysiskt krävande
Grundläggande datorvana
Goda kunskaper i svenska, både i tal och skrift
Förmåga att arbeta både självständigt och i team

Meriterande

Truckkort
Erfarenhet av lager- eller affärssystem
Tidigare arbete med handscanner

Om dig

Du är noggrann, ansvarstagande och har ett effektivt arbetssätt. Du trivs i ett högt tempo, tar ansvar för dina arbetsuppgifter och bidrar till ett gott samarbete i teamet.

Om anställningen
Heltid
Placering: Göteborg
Arbetstider: Dagtid eller skiftarbete
Start enligt överenskommelse

Urval sker löpande. Välkommen med din ansökan!

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-24
Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Hirely AB (org.nr 559522-3099), https://enkla-jobb.se
411 03  GÖTEBORG

Arbetsplats
Talentry

Jobbnummer
9733023

