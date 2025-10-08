Orderplock, Landskrona

Logent AB / Lagerjobb / Landskrona
2025-10-08


Nu söker vi dig som är intresserad av att arbeta som lagermedarbetare och truckförare hos vår kund i Landskrona
Arbetsuppgifterna består av att plocka och packa ordrar utifrån plocklistor och med handdator och truck (plock-/skjutstativtruck)Arbetet kräver att du är noggrann, effektiv och har en god fysisk kapacitet, då tunga lyft kan förekomma.
Arbetstiderna är förlagda måndag till fredag, 07:00-15:30. Tjänsten avser heltid och anställningen är hos Logent som ambulerande bemanningskonsult.
Vi ser att du är ordningsam, har förmåga att arbeta både i team och självständigt samt är villig att anstränga dig det lilla extra för att åstadkomma goda resultat! För att lyckas i rollen behöver du även vara flexibel och ha en god samarbetsförmåga.
Krav för tjänsten:
» Behärska svenska i tal och skrift

» Tidigare erfarenhet av att arbeta på lager samt plock och pack av ordrar
» Tidigare erfarenhet av truckkörning, främst skjutstativstruck (B3)
» Tillgänglig att arbeta heltid, måndag-fredag 07:00-15:30
» Truckkort A1-B4, enligt TLP 10
» Körkort och tillgång till bil
Om ansökan: Vi jobbar löpande med rekryteringen och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdagen.
Välkommen med din ansökan!

Ersättning
Lön enligt överenskommelse

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-26
Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Logent AB (org.nr 556634-4429), http://www.logent.se

Arbetsplats
Logent

Jobbnummer
9546456

