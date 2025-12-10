Ordermottagare till AB Montano
Karriärguiden Group Sweden AB / Inköpar- och marknadsjobb / Ale Visa alla inköpar- och marknadsjobb i Ale
2025-12-10
, Alingsås
, Vårgårda
, Lilla Edet
, Essunga
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Karriärguiden Group Sweden AB i Ale
, Trollhättan
, Kungälv
, Partille
, Härryda
eller i hela Sverige
Vi söker för kunds räkning. För att ansöka till tjänsten, vänligen besök https://karriarguiden.se/sv/jobb/ordermottagare-till-ab-montano.
Vi ser fram emot din ansökan! Publiceringsdatum2025-12-10Om företaget
AB Montano är ett stabilt familjeföretag med långsiktiga och engagerade ägare som med omsorg, trygghet och innovation bygger bolaget och verksamheten vidare in i framtiden. Med omfattande branscherfarenhet sedan 60-talet lagerhåller och säljer vi handelsstål, smides- och byggprodukter samt industriförnödenheter
AB Montano har en lokal förankring i Västsverige med huvudkontoret i Bohus och kunder över hela landet. AB Montano står för kvalitet, hög servicegrad och snabba leveranser med yrkeskunnig personal, vilket man är kända för, och som har varit en stor framgångsfaktor för bolaget genom åren!Om tjänsten
I den här tjänsten kommer du att ha en central position i organisationen med ansvar inom e-handel med allt vad det innebär inom orderhantering, direkt- och e-handelsförsäljning, kundrelationer och i viss mån inköp. Organisationen är platt och man kommer vara med i hela order- och försäljningsflödet samt inom sortiment och leverans. Du kommer att jobba nära de operativa cheferna i denna roll och ha nära tillgång till seniora och kunniga experter.
Utvalda arbetsuppgifter:
• Hantera alla inkommande ordrar webben.
• Säkerställa sortiment/tillgänglighet
• Allokera sortiment från tredje part om beställningsvaror
• Hantera samtal och kommunikation rörande webbordrar / mindre direktordrar
• Göra UC/kreditbedömningar
• Hantera kundtjänst / bemötande i telefon, skrift och butik
Tjänsten är på heltid och tillsvidare efter 6 månaders provanställning.
Din erfarenhet
Vi söker dig som har erfarenhet av orderhantering, kundservice, leverantörskontakter eller liknande administrativa roller. Vi ser gärna att du har en god teknisk förståelse, gärna med tidigare arbete i stål-, bygg- eller industribranschen, antingen operativt eller administrativt. Det är meriterande om du har erfarenhet från e-handelsplattformar eller arbetat i olika affärssystem. I övrigt bör du ha god datavana, kommunicera obehindrat på svenska och engelska samt inneha B-körkort.
Din personlighet
Som person vill du utvecklas, ta och ha ansvar, vara en god självledare, lagkamrat och kommer till arbetet med positiv energi. Du borde även vara trygg i din kommunikativa förmåga då det sker daglig kontakt med kunder, leverantörer och kollegor. Eftersom rollen är bred och koordinerande är det viktigt att du kan ta egna initiativ och prioritera uppgifter. Vi letar efter en driven person som vill växa med rollen och vara en del av ett starkt och tryggt familjeföretag som hela tiden strävar framåt och uppåt mot nya höjder.
Om Bahusia
Bahusia är den externa personalavdelningen för små och medelstora företag. Vi skapar kostnadseffektiva lösningar genom ständiga förbättringar av våra interna processer.
Läs mer om oss på https://bahusia.se
För mer information
Henrik Sellering, telefon 073 317 26 51
Välkommen med din ansökan! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-05 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Karriärguiden Group Sweden AB
(org.nr 559486-8696), https://karriarguiden.se/sv/arbetsgivare/bahusia-personalformedling-ab Arbetsplats
Bahusia Personalförmedling AB Jobbnummer
9637295