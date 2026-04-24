Ordermottagare Glumslöv Heltid
Simplex Bemanning AB / Inköpar- och marknadsjobb / Landskrona Visa alla inköpar- och marknadsjobb i Landskrona
2026-04-24
, Svalöv
, Kävlinge
, Helsingborg
, Bjuv
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Simplex Bemanning AB i Landskrona
, Helsingborg
, Burlöv
, Lund
, Åstorp
eller i hela Sverige
Är du serviceinriktad, snabblärd och trivs i ett högt tempo? Vill du jobba på ett internationellt teknikföretag med över 80 års historia och produkter i miljontals bilar världen över? Då kan det här vara rollen för dig!
Om rollen
Vår kund är ett familjeägt norskt teknikföretag grundat 1946 med verksamhet i sju länder på tre kontinenter. De är marknadsledande inom elektriska bilvärmesystem och en växande aktör inom laddlösningar för el- och hybridbilar - med produkter i kända bilmärken som Volvo, Ford och VW-gruppen. Nu söker de en ordermottagare till sitt kontor i Glumslöv, beläget mitt mellan Landskrona och Helsingborg med tågstation precis utanför dörren - pendling från både Malmö och Ängelholm fungerar utmärkt.
Du kliver in i ett team där det råder högt tempo och du kommer snabbt att bli en viktig del av verksamheten. Introduktion och utbildning erbjuds - men du behöver vara redo att kavla upp ärmarna från dag ett!Publiceringsdatum2026-04-24Dina arbetsuppgifter
Ta emot och lägga ordrar via mail, telefon och webb
Hantera inkommande kundsamtal och ge professionell service
Ha löpande koll på lagersaldo för att besvara kundfrågor korrekt
Koordinera och följa upp orderflödet
Samarbeta med interna avdelningar för smidig leveransAnställningsvillkor
Anställningsform: Bemanning via Simplex i 6 månader, med chans till övergång till kund vid gott arbete
Placering: Glumslöv (mellan Landskrona och Helsingborg) - arbete på plats
Arbetstider: Heltid, 08:00-17:00 alt. 07:00-16:00, med viss flexibilitet
Lön: Ca 35 000 kr/mån
Start: Omgående
Hundvänlig arbetsplats!
Vi söker dig som
Har erfarenhet av ordermottagning
Är serviceinriktad, tekniskt lagd och snabblärd
Kommunicerar obehindrat på svenska och engelska, i tal och skrift
Trivs i ett högt tempo och tar dig an nya utmaningar med ett leende
Är noggrann, strukturerad och lösningsorienterad
Meriterande
Erfarenhet av Microsoft Dynamics 365 (D365)
Vi erbjuder
En spännande roll i ett internationellt och innovativt teknikföretag
Introduktion och utbildning för att komma in i rollen på bästa sätt
En familjär företagskultur med stora globala ambitioner
Hundvänlig arbetsplats
Chans till fast anställning hos kunden för den som levererarFöretaget
Vår kund är ett familjeägt norskt teknikföretag med rötter sedan 1946 - fortfarande privatägt av grundarens familj i tredje generationen. De är marknadsledande inom elektriska bilvärmesystem som motorvärmare och kupévärmare, och har på senare år blivit en betydande aktör inom laddlösningar för el- och hybridbilar. Med över 400 anställda och verksamhet i sju länder på tre kontinenter är de ett globalt bolag med en familjär själ. Deras produkter återfinns i välkända bilmärken som Volvo, Ford och inom VW-gruppen - och du känner förmodligen igen deras gröna kontakt för motorvärmare!
Om Simplex Bemanning
Simplex Bemanning är ett rekryterings- och bemanningsföretag med fokus på att matcha rätt person med rätt uppdrag. Vi värdesätter långsiktighet, tydlig kommunikation och rätt matchning - för oss är det viktigt att du trivs, utvecklas och känner att du gör ett bra jobb varje dag.
Skicka in din ansökan redan idag - urval sker löpande! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-24
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Simplex Bemanning AB
(org.nr 559001-0277), https://simplexbemanning.se/
261 62 GLUMSLÖV
Simplex Bemanning Jobbnummer
9873904