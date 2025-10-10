Orderkonstruktör till långsiktigt uppdrag
Är du nyfiken på att skapa teknik som gör framtidens energinät mer hållbara och effektiva? Hos vår kund får du möjligheten att anpassa produkten efter kundens behov och vara en nyckelperson från order till leverans. Välkommen med ansökan idag!
OM TJÄNSTEN
Som orderkonstruktör hos vår kund ansvarar du för att anpassa produkten efter deras kunders unika behov. Du kommer att samarbeta tätt med olika avdelningar inom företaget och externa partners för att säkerställa att vi levererar högkvalitativa lösningar i tid. Vårt kundbolag tillverkar komponenter till anläggningar inom högspänningstekniken.
Du erbjuds
En varierande roll där du vår chans att både växa inom konstruktion men även känna dig del av hela kedjan.
ARBETSUPPGIFTER Publiceringsdatum2025-10-10Dina arbetsuppgifter
Du kommer att:
• Uppfylla löften till kunden från order till leverans, där huvuduppgiften är att anpassa lindningskopplare och motorer enligt kundens specifikationer
• Samarbeta inom företaget ihop avdelningar som supply chain management, produktion, marknad och försäljning
• Upprätthålla gott samarbete med externa partners och leverantörer
• Stötta marknad och försäljning med tolkning av kundspecifikationer
VI SÖKER DIG SOM
• Har erfarenhet av produktionstekniskt arbete, som tekniker, montör eller annan roll som vår kund anser likvärdig
• Har erfarenhet av SAP eller andra ERP-system
• Har goda kunskaper i engelska, både i tal och skrift
Det är meriterande om du har:
• Annan typ av erfarenhet av produktion, order eller försäljning
• Erfarenhet av transformatorer eller transformatorkomponenter
• Har goda kunskaper i svenska
För att lyckas i rollen har du följande personliga egenskaper:
Som orderkonstruktör hos oss blir du en viktig del i avdelningens arbete att designa kundanpassade produkter. Vi söker dig som trivs i en föränderlig miljö och ser möjligheter där andra ser hinder. Du är målmedveten och driver ditt arbete framåt med energi och engagemang. Med din sociala förmåga bygger du goda relationer både internt och externt, och du bidrar med en positiv anda i teamet.
Vår rekryteringsprocess
Denna rekryteringsprocess hanteras av Academic Work och vår kunds önskemål är att alla frågor rörande tjänsten skickas till Academic Work.
Vi tillämpar löpande urval och kommer plocka ner annonsen när tillräckligt många kandidater har nått slutskedet i rekryteringsprocessen. Vid ansökan efterfrågas ett CV. Personligt brev använder vi inte som urvalsmetod och behöver därför inte bifogas. Rekryteringsprocessen innehåller två urvalstest: ett personlighetstest och ett test i kognitiv förmåga. Testerna är ett verktyg för att kunna hitta den kandidat med högst potential för tjänsten samt främja jämlikhet, mångfald och en rättvis rekryteringsprocess.
